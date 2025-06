Come guardare la 24 Ore di Le Mans questo fine settimana (14-15 giugno)

HQ

Torna questo fine settimana la 24 Ore di Le Mans: la gara di durata, considerata una delle gare più prestigiose al mondo, insieme alla 500 Miglia di Indianapolis e al Gran Premio di Monaco, si svolge tra sabato 14 giugno e domenica 15 giugno. Una gara di 24 ore in Francia, che quest'anno festeggia la sua 93esima edizione, nell'ambito del FIA World Endurance Championship.

Questo fine settimana, gli appassionati di sport motoristici dovranno dividere il loro tempo tra la 24 Ore di Le Mans, il Gran Premio del Canada di F1. Le sessioni di prove libere si svolgeranno a partire da oggi, mercoledì 11 giugno, e la gara prenderà il via alle 16:00 CEST (ora locale in Francia) di sabato 14 giugno (un'ora in meno nel Regno Unito).

Come guardare la 24 Ore di Le Mans

La gara al Circuit de la Sarthe consiste in tre piloti che si scambiano i sedili per 24 ore e vince l'auto che copre la distanza maggiore dopo la 24 ore. In griglia ci saranno 62 vetture, tra cui 21 Hypercar e piloti tra cui diversi ex piloti di Formula 1 tra cui Kevin Magnussen, Jenson Button, Mick Schumacher, Robert Kubica o l'ex leggenda della MotoGP Valentino Rossi.

In Francia, la 24 ore di Le Mans è un grande evento ed è trasmessa gratuitamente dal canale in chiaro L'Équipe. In altri paesi, tuttavia, è un po' più complicato. La FIA offre una serie di canali per guardare la gara di endurance francese nei paesi europei, tra cui:

Distribuzione lineare



Eurosport



Tipik



TV2 Sport



La chaine L'Equipe



Nitro (RTL)



MotorTrend



RTL 7



Polsat Sport



TNT Sport



Ricerca



6'eren



Distribuzione digitale



Fiawec.tv



Eurosport Player



Scoperta +



Max



RTBF Auvio



TV2 Gioca



L'Equipe.fr



RTL +



Videoland (di RTL)



Un'altra opzione è il canale in abbonamento della FIA, FIA WEC TV, che costa 17,99 euro solo per Le Mans, o un abbonamento stagionale completo per 49,99 euro.