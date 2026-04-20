Come guardare oggi i Laureus World Sports Awards 2026 e le nomination

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I Laureus World Sports Awards, considerati gli 'Oscar sportivi', saranno consegnati questa sera, 20 aprile, a Madrid. Queste sono una delle cerimonie di premiazione più prestigiose nel mondo dello sport, con sette categorie che celebrano i migliori atleti individuali, squadre, innovazioni e programmi comunitari con un impatto sociale positivo.

Nello sportista dell'anno sono nominati Carlos Alcaraz dalla Spagna, Ousmane Dembélé dalla Francia, Mondo Duplantis dalla Svezia, Marc Márquez dalla Spagna, Tadej Pogaca dalla Slovenia e Jannik Sinner dall'Italia.

Nella categoria Sportiva dell'anno, le candidate sono Aitana Bonmatí dalla Spagna, Melissa Jefferson-Wooden dagli USA, Faith Kipyegon dal Kenya, Katie Ledecky dagli USA, Sydney McLaughlin-Levrone dagli USA e Aryna Sabalenka dalla Bielorussia.

Come guardare i Laureus Awards 2026

La cerimonia di premiazione, che si terrà nel Palazzo Cibeles di Madrid (il Municipio), inizierà alle 20:00 CEST, alle 19:00 BST. Nella maggior parte dei paesi europei, sarà trasmesso tramite HBO Max, Eurosport o Discovery+.



Germania: Sky



Francia: Bein France



Italia: Sky Italia



Spagna: RTVE / Teledeporte



Regno Unito e Irlanda: Premier Sports



Nomination ai Laureus World Sports Awards 2026

Lo scorso anno, Mondo Duplantis, Simone Biles e il Real Madrid maschile sono stati scelti vincitori nelle categorie atleti e a squadre. Ecco un promemoria dei candidati ai Laureus World Sports Awards nel 2026:

Laureus Sportivo Mondiale dell'Anno



Carlos Alcaraz (tennis)



Ousmane Dembélé (calcio)



Mondo Duplantis (salto con l'asta)



Marc Márquez (MotoGP)



Tadej Pogacar (ciclismo)



Jannik Sinner (tennis)



Laureus Sportiva dell'Anno al Mondo



Aitana Bonmatí (calcio)



Melissa Jefferson-Wooden (atletica)



Faith Kipyegon (atletica)



Katie Ledecky (nuoto)



Sydney McLaughlin-Levrone (atletica)



Aryna Sabalenka (tennis)



Laureus Squadra Mondiale dell'Anno



Squadra femminile di calcio d'Inghilterra



Squadra europea della Ryder Cup



Squadra femminile indiana di cricket



Squadra McLaren di Formula 1



Oklahoma City Thunder



Paris Saint-Germain



Laureus World Breakthrough of the Year



Désiré Doué (calcio)



João Fonseca (tennis)



Shai Gilgeous-Alexander (basket)



Luke Littler (dardi)



Lando Norris (corse automobilistiche)



Zidi Yu (nuoto)



Laureus Sportivo Mondiale dell'Anno



Yago Dora (surf)



Kilian Jornet (sport di montagna)



Chloe Kim (snowboard)



Rayssa Leal (skateboarding)



Molly Picklum (surf)



Laureus Sportivo dell'Anno del Mondo con Disabilità



Gabriel Araújo (nuoto)



Simone Barlaam (nuoto)



David Kratochvíl (nuoto)



Catherine Debrunner (atletica)



Kiara Rodríguez (atletica)



Kelsey DiClaudio (hockey su ghiaccio para-ghiaccio)



Premio Laureus Sport for Good



Fútbol Mas (associazione benefica sportiva giovanile)



MindLeaps (educazione attraverso la danza)



Transformation Social TRASO (arti marziali + terapia)



A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (sport inclusivo)



Rugby for Good (rugby giovanile per l'ADHD)



Kings County Tennis League (attività di sensibilizzazione tennistica)



I Laureus World Sports Awards saranno consegnati a Madrid. Chi pensi vincerà quest'anno?