Come ha fatto The Gang a inventare la prospettiva in seconda persona di Out of Sight ?

Tra un paio di settimane, lo sviluppatore The Gang cercherà di lanciare il suo insolito gioco horror atmosferico Out of Sight, con questa idea particolarmente interessante in quanto si svolge non solo in una prospettiva in prima persona ma anche in una prospettiva in seconda persona. Dal momento che solo una manciata di giochi esplora la prospettiva in seconda persona, abbiamo chiesto al direttore creativo Per Hallros e al produttore esecutivo Patrick Berglind come hanno ideato la meccanica di gioco e da cosa è stata ispirata.

Per cominciare, Hallros ci ha detto nell'intervista che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati: "È iniziato tutto questo: cos'è la prospettiva in seconda persona? E poi abbiamo fatto alcune ricerche su come potrebbe comportarsi in un gioco. E abbiamo trovato questa soluzione in cui hai un distaccato... dove i tuoi occhi sono in un carattere diverso. E poi è diventato un legame molto forte tra questi personaggi. Dove... oh, ma voglio portare con me la macchina fotografica per i miei occhi, giusto? Quindi come è diventata una sorta di transizione naturale avere la parte in prima persona in cui la porti tra le braccia. E poi metterlo in discussione per diventare la prospettiva in seconda persona. Ti stai guardando attraverso gli occhi di qualcun altro".

Berglind ha poi continuato: "Inoltre, penso, intendo dire, il concetto di giochi 2D, il concetto, in questo caso, di giochi 3D. E invece di andare molto avanti e fare qualcosa di radicale in termini di meccanica, è molto avanti, giusto? Prendere degli aspetti e modificarli e perfezionarli è un po' più interessante, almeno per noi, che dire, facciamo un gioco in 4D con controlli odorosi o qualcosa del genere. Questo è un po' esagerato, forse. Ma penso che quell'aspetto come, voglio dire, la seconda persona, posso mettere giù la mia macchina fotografica. È abbastanza facile, se ha senso, dal punto di vista concettuale. Ma poi perfezionare questo aspetto nel gameplay è stata una grande sfida. Penso che ci siamo riusciti".

Hallros ha poi aggiunto un po' più tardi con quanto segue: "Posso solo aggiungere, tipo, molte delle cose che abbiamo trovato durante la ricerca sono un po' come i vecchi giochi di Resident Evil, in cui ci sono telecamere statiche, quasi come telecamere a circuito chiuso, che guardano un personaggio e poi si muovono staticamente. Ma poi siamo stati davvero incuriositi dal pensiero, ok, ma se quella telecamera fosse un personaggio completamente diverso? Ed è allora che si ottiene la collaborazione o la transizione tra la prospettiva in prima e seconda persona".

Out of Sight verrà lanciato su PC e console il 22 maggio e puoi guardare l'intervista completa qui sopra per saperne di più sul tipo di orrore che presenterà, su come i tuoi sensi ti tradiranno nel gioco e anche su come Little Nightmares e Driver: San Francisco hanno contribuito a perfezionare la visione del gioco...