Come HBO Max cambierà il modo in cui interagiamo con i Giochi Olimpici Invernali

HQ

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina sono alle porte, e HBO Max ed Eurosport hanno collaborato per portare la copertura completa dei grandi eventi sportivi in ogni mercato d'Europa, gratuitamente o con costi aggiuntivi oltre all'abbonamento HBO Max. Non saranno necessari sport previsti per assistere alle Olimpiadi invernali dal 6 al 22 febbraio e ai Giochi Paralimpici Invernali dal 6 al 15 marzo.

Inoltre, HBO Max ha sviluppato una serie di innovazioni per rendere la visione degli eventi più facile che mai. Al lancio di HBO Max in Germania il mese scorso, ci sono state presentate le tecnologie che gli utenti troveranno più avanti questa settimana, per i 19 giorni dei Giochi, che saranno apparentemente 850 ore di contenuti tra 16 sport e 8 discipline.

Oltre a guardare gli eventi come tutti gli altri contenuti, le Olimpiadi Invernali avranno contenuti speciali, come i Key Moments, un modo per avanzare verso i momenti migliori della trasmissione, come i gol o le parate. HBO Max invierà anche avvisi di medaglie: ogni volta che guardi qualcos'altro (dai Giochi) ti invieranno una notifica per avvisarti se in quel momento si sta svolgendo un evento per medaglie.

Inoltre, sviluppato appositamente per questi giochi, ci sarà un Multiview, che permetterà di guardare diversi canali in diretta. Questo schermo Multiview non sarà personalizzabile, ma curato dagli editori e giornalisti di HBO Max per mettere in evidenza gli eventi più importanti di quel momento.

Tuttavia, come per la TV e i film, l'esperienza sarà personalizzata per ogni utente in base alle preferenze e persino ai paesi, concentrandosi sugli atleti più popolari di ogni paese. Guarderai i Giochi Olimpici Invernali questa settimana?