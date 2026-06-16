Come i gazawi stanno guardando la Coppa del Mondo tra le rovine: "Nonostante tutto quello che stiamo soffrendo, guarderemo le partite"

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Dall'11 giugno scorso al 19 luglio, tutto il mondo seguirà da vicino la Coppa del Mondo 2026, con 48 nazioni, il numero più grande della storia. E questo include i tifosi di calcio palestinesi nella Striscia di Gaza, nonostante la maggior parte di loro sia rimasta senza case e viva in tende nelle proprie terre, bombardate illegalmente e occupate da Israele.

"Senti i droni? Potremmo vivere o morire, potremmo essere bombardati", ha detto Fadi Al-Arawi, calciatore della Premier League della Striscia di Gaza, 38 anni, a Reuters, in un articolo su come i gazawi stiano seguendo la competizione. Con la maggior parte delle infrastrutture distrutte, la maggior parte delle persone deve affidarsi a laptop con una connessione internet instabile per seguire le partite.

Diversi paesi arabi come Qatar, Egitto, Marocco o Arabia Saudita sono in competizione, così come l'Iran, il cui allenatore l'ha definita la "squadra più oppressa nella storia della Coppa del Mondo". Anche la Palestina è stata abbastanza vicina alle qualificazioni, e ora la nazionale, trasferita in Cile, sta lavorando e sognando di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2030, che si vocifera che potrebbe avere ancora più squadre, 64 squadre invece di 48 quest'anno e le solite 32.

"Nonostante tutto quello che stiamo soffrendo, guarderemo le partite"

Reuters ha parlato con un proprietario di un caffè a Gaza City, con bandiere di Egitto e Marocco appese al muro, che ha installato due linee elettriche alternative e una batteria di riserva per garantire che le partite notturne possano essere trasmesse anche dopo mezzanotte, quando i generatori alimentati a carburante sono spenti.

Un tifoso ha detto che andrà a vedere tutte le partite, anche se sa di rischiare la vita. "Il caffè potrebbe essere preso di mira. Qualcosa vicino a me potrebbe essere preso di mira e potrei perdere la vita... Ma nonostante tutto quello che stiamo soffrendo, continuiamo e guarderemo le partite."

Da ottobre 2023, 73.000 palestinesi sono stati uccisi da Israele, inclusi molti dopo il falso cessate il fuoco firmato nell'ottobre 2025. Tra questi c'erano 1.000 atleti, mentre 285 impianti sportivi sono stati distrutti, secondo funzionari palestinesi.