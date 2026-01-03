Come il Famicom è diventato il NES e ha conquistato il mondo

HQ

Oggi, Nintendo è un gigante che si sta espandendo rapidamente oltre il mondo del gaming, con avventure nei parchi divertimento e nei film, tra le altre cose. Sebbene l'azienda abbia ben oltre 100 anni, la sua vera esplosione di popolarità arrivò sotto forma di una piccola scatola grigia chiamata NES.

Era stato rilasciato come Famicom nel 1983 e divenne piuttosto popolare, ma fu quando arrivò negli Stati Uniti come NES nel 1985 che le cose decollarono davvero. Tuttavia, il percorso lì è stato tutt'altro che semplice, e in un nuovo documentario - basato su una tavola rotonda al Portland Retro Gaming Expo - seguiamo tutti i colpi di scena che hanno portato alla ricostruzione del Famicom giapponese come NES e al lancio fuori dal Giappone.

Il panel è guidato da tre figure chiave dietro il lavoro sul NES (Gail Tilden, Lance Barr, Bruce Lowry), e hanno molti aneddoti entusiasmanti da condividere.