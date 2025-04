Come la Master Sword di Zelda: Skyward Sword - Cyberpunk 2077 per sfruttare le funzionalità Joy-Con su Nintendo Switch 2

HQ

Se c'è una società di terze parti a cui possiamo già toglierci il cappello per ciò che offrirà su Nintendo Switch 2, è la polacca CD Projekt RED. Come sapete, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà il titolo di lancio della console il 5 giugno e, secondo le prime recensioni tecniche, è la versione portatile più raffinata e performante (compresi i PC da gioco portatili come Steam Deck, Asus ROG Ally, ecc.) in circolazione. Ma la sua unicità non si fermerà qui.

Sappiamo anche che Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 arriverà contenuto interamente sulla cartuccia di gioco (circa 59,8 GB), senza bisogno di download aggiuntivi (stiamo parlando della versione Ultimate, che include anche il DLC Phantom Liberty). Quello che non sapevamo fino ad ora è che questa versione include alcune funzionalità uniche derivate dagli esclusivi controller Joy-Con di Nintendo.

In un nuovo video di Creator's Voice, in cui gli sviluppatori di terze parti parlano delle specifiche delle prossime uscite di giochi per Switch 2, il direttore del gioco Adam Badowski ha parlato del grande salto tecnico che hanno fatto in questa nuova versione di Night City e, tra le altre cose, del fatto che saremo in grado di utilizzare i Joy-Con individualmente per, ad esempio, impugnare la katana in modo indipendente. Si tratta di una funzionalità che esiste da oltre 20 anni, quando Nintendo l'ha implementata nella generazione Wii con giochi come The Legend of Zelda: Skyward Sword. "Abbiamo aggiunto un sacco di piccoli modi per utilizzare i controlli in movimento", aggiunge Charles Tremblay, vice presidente della tecnologia di CD Projekt RED.

Puoi guardare le dichiarazioni di Badowski e Tremblay nel diario degli sviluppatori di Nintendo Switch 2 Creator's Voice qui sotto.

