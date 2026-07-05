Come le console da 1000 dollari cambieranno la prossima generazione di videogiochi

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Meglio prepararsi a tenere la PS5 del primo giorno, ragazzo, perché sempre più voci puntano all'idea che 1000 dollari potrebbero essere il prezzo minimo per una PlayStation 6 nel prossimo futuro. Con il continuo aumento dei costi dei componenti in tutto il mondo, il gaming in generale sta diventando più costoso. Non possiamo esattamente incolpare i proprietari di piattaforme per carenze mondiali (soprattutto quando possiamo invece incolpare l'IA), ma il serio aumento dei prezzi dell'hardware non è un crimine senza vittime. Spesso, il perdente più grande è il consumatore, che dovrà spendere centinaia di dollari in più per l'ultima console se vuole averne una.

Aggiungi i servizi online, il costo dei giochi e controller aggiuntivi o altri accessori, e improvvisamente non pensi più al gaming come a un hobby quotidiano, ma piuttosto a una nicchia più costosa. Difficilmente torneremo ai tempi in cui il gaming era visto solo come qualcosa fatto da chi vive in cantina, ma questa nuova generazione costosa avrà effetti seri sul futuro del gaming. Senza un terzo occhio, ma con molta esperienza in questo settore, analizzeremo le cose più probabili che accadano a causa delle console da 1000 dollari.

Forse ormai ci siamo abituati, considerando che molte persone hanno criticato la generazione PS5/Xbox Series per non aver avuto un salto tecnico e grafico enorme come quella PS4/Xbox One rispetto alla sua predecessora, ma mi aspetterei che, invece di giudicare i giochi da come appaiono nel prossimo futuro, Invece, ci concentreremo praticamente esclusivamente su come si comportano. Questo sta già accadendo, ma per vendere una console da 1000 dollari, Sony e Microsoft dovranno raddoppiare la spinta su queste macchine di nuova generazione per offrire giochi con frame rate più elevati e migliore fedelità. Forse non sono migliori dal punto di vista grafico, ma come ha dimostrato la Nintendo Switch 2, molte persone si riverseranno su una nuova console appena sentono che offrirà lo stesso ma migliore. Un aspetto simile al gioco, ma con un livello di prestazioni aumentato. Certo, questo non vende una console a chi non si interessa a queste cose, ma a 1000 dollari, i grandi nomi non dovrebbero aspettarsi che una nonna entri nel negozio di giochi locale per trovare una console come regalo di compleanno. Questi sono investimenti ora, per chi ha bisogno di conoscere il settore degli hobby in cui si trova.

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Per chi guarda video di confronto di frame e non gliene importa minimamente, la cosa importante resterà comunque i giochi. Ne parleremo tra poco, ma per ora aggiungo che non credo che PS6 e Project Helix faranno un salto grafico folle, soprattutto perché penso che il costo dei componenti non lo permetterà, e che avremo bisogno di giochi della vecchia generazione da così tanto tempo che non ha molto senso rendere qualcosa esclusivo per PS6 o Helix, almeno per i primi anni. Pensa, ad esempio, a quanto è durata la PS4. Abbiamo avuto God of War: Ragnarök che girava su una macchina che a quel punto aveva quasi un decennio. Con milioni e milioni di possessori di console che ancora sentono che questa generazione non abbia ancora dato le promesse nei giochi, sarà difficile convincerli a spendere 1000 dollari per una nuova generazione. Pertanto, mi aspetterei che PS5 e Xbox Series X/S dureranno almeno fino al 2030, forse anche di più. La Series S potrebbe essere l'unica riserva, perché se resta non vedremo progetti tecnicamente avanzati di spicco, dato che la potenza limitata della Series S significa che creare giochi che devono ancora girare su di essa potrebbe rallentare gli sviluppatori.

Realisticamente, penso che abbiamo raggiunto il limite massimo di ciò che la grafica può offrirci, offrendo allo stesso tempo abbastanza spazio per un gameplay interattivo e divertente. Se vuoi ancora più realismo, puoi sempre usare un FMV, ma la popolarità di quel genere dovrebbe dimostrare che la gente vuole più giochi che film. Come è sempre stato il caso, saranno i giochi, non il potenziale della console stessa, a vendere hardware. Avvicinandoci al futuro, l'AAA sembra avvicinarsi sempre di più a uno standard di giochi da 80 dollari. Tuttavia, solo perché Grand Theft Auto VI può essere premiato per un prezzo così alto, non significa che ogni gioco possa farla franca con un prezzo così elevato. Pensateci, se spendete 1000$ per una console e un controller, sarete davvero contenti di dover spendere 200$ in più per tre giochi, se non molti di più? I giochi che possono costare 80$ sono esclusivi Nintendo, perché la loro fanbase è costruita in modo diverso, e Grand Theft Auto VI. Tutti gli altri titoli corrono un rischio con quel prezzo, poiché la gente diventa sempre più disinteressata dalle lunghe attese tra grandi blockbuster AAA, al punto da trovare titoli più economici altrettanto impressionanti, come Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate III e Kingdom Come: Deliverance II. L'industria dice ai giocatori che il prezzo deve salire, ma non tutti cantano allo stesso modo.

Le persone che spenderanno saranno i fan ultra-appassionati. Gli UPF, come li chiama Mark Hamill. Le persone che vanno oltre non necessariamente per amore genuino verso un prodotto, ma per la fedeltà al marchio che provano. Mentre Xbox riprende il suo focus sull'esclusività, sembra che si possano tracciare nuove linee di battaglia per una nuova guerra sulle console nella prossima generazione. Si combatterà su fronti diversi, ma si concentrerà sugli stessi obiettivi. Generare quella fedeltà verso un franchise, un personaggio, persino uno sviluppatore, al punto che puoi dire a qualcuno che deve pagare il biglietto d'ingresso di 80$ per il prossimo gioco di Horizon, e accetta volentieri il costo. Sarà difficile farlo, ma diventerà sempre più importante man mano che il gaming diventa più costoso per creare soldati fedeli dagli utenti. Inoltre, puoi farli accettare che pagheranno solo una licenza per i giochi, invece di possedere una copia fisica. Perdere dischi è un peccato, ma è qualcosa che i giocatori PC hanno dimostrato non essere sufficiente a fermarli dall'acquisto. Quando Grand Theft Auto VI venderà quantità record di codici digitali, e dato che Sony ha già promesso di lasciare i dischi alle spalle, sembra che un futuro digitale sia l'unico in vista.

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Cosa pensate cambierà quando arriverà la prossima generazione di console? Sei d'accordo con le nostre previsioni? Facci sapere se compreresti una console da 1000 dollari.