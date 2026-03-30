Come può Jannik Sinner prendere il numero 1 del mondo da Carlos Alcaraz nel prossimo torneo ATP?

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Jannik Sinner sta rapidamente riducendo il divario con Carlos Alcaraz per il titolo di numero 1 al mondo, dopo aver conquistato il "Sunshine Double", vincendo Indian Wells e Miami Open di fila, riducendo il divario da 3.150 a 1.190 punti. Ora, entrando nella stagione di terra battuta, in cui Alcaraz difenderà 4.300 punti e Sinner 'solo' 1.950, è possibile che Sinner diventi numero 1 al mondo anche prima di Roland Garros.

La buona notizia per Alcaraz è che è garantito di rimanere numero 1 del mondo per almeno un'altra settimana: questa settimana a partire da ora sarà la sua 65ª settimana come numero 1 del mondo, e entro la prossima settimana eguaglierà il record di Sinner di 66 settimane.

Ma questo potrebbe cambiare presto se Sinner vincerà a Monte-Carlo (5-12 aprile), dove Alcaraz è stato incoronato lo scorso anno, mentre Sinner, che ha saltato questa parte della stagione l'anno scorso per sanzione, potrà solo accumulare nuovi punti.

Nel caso in cui sia Sinner che Alcaraz raggiungano la finale, sarà una sfida diretta per il numero 1 del mondo: se vince Alcaraz manterrà il primato del mondo, ma se vince Sinner sarà il nuovo numero 1 del mondo.

Ora, Sinner ha 12.400 punti, se vince a Monaco, ne avrà 13.400. Anche se Alcaraz raggiungesse la finale, gli sarebbero stati detratti 350 punti: da 13.590 ora a 13.240 punti.