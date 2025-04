Come sbloccare e cacciare il Mizutsune in Monster Hunter Wilds La Mizutsune è arrivata in Monster Hunter Wilds: ecco come puoi cacciarla.

Monster Hunter Wilds ha ricevuto il suo primo grande aggiornamento il 4 aprile 2025: l'aggiornamento gratuito 1, ver. 1.010.00.00, con una grande collezione di nuove aggiunte, tra cui un nuovo hub online, missioni Arena o l'opzione per cambiare l'abito di Alma. Tuttavia, la cosa più eccitante di tutte è stata l'aggiunta dei primi mostri DLC gratuiti, il Mizutsune, un Leviatano apparso per la prima volta in Monster Hunter: Generations. Questo nuovo mostro sarà disponibile per tutti i giocatori, tuttavia, è necessario soddisfare un requisito per poter combattere questo nuovo mostro. Come iniziare la missione Mizutsune in Monster Hunter Wilds Per prima cosa: non sarai in grado di combattere questo mostro a meno che tu non sia HR 21. Se hai iniziato a giocare di recente, ci vorranno alcune ore, ma è facile. Una volta che hai almeno HR 21, apparirà una nuova missione nel campo base della Foresta Scarlatta. Parla con Kanya, la ragazza che ama pescare, e lei ti porterà in un luogo dove apparentemente i pesci stanno scomparendo a causa dell'impatto di un nuovo mostro. Una volta sconfitto il Mizutsune, completando la missione "Spirito al chiaro di luna", il Mizutsune inizierà ad apparire regolarmente nella foresta e potrai trovarlo anche nelle missioni. Il Mizutsune è debole agli elementi del tuono e del drago, ed è anche debole al veleno, quindi puoi già iniziare a fare una buona build contro di esso. Puoi trovare maggiori informazioni sugli effetti elementali e di stato qui. L'hai trovato troppo facile? il Mizutsune temperato sarà la vera sfida. Affinché appaia devi essere HR 41 o superiore, che è l'HR che ottieni una volta completata la missione finale di fine gioco, sbloccando l'HR per l'ultima volta.