Come si confrontano i Giochi Paralimpici Invernali 2026 con la prima edizione tenutasi 50 anni fa

Le Paralimpiadi Invernali 2026 iniziano oggi a Milano-Cortina, da venerdì 6 marzo a domenica 15 marzo, in un'edizione che si terrà 50 anni dopo i primi Giochi Paralimpici Invernali, tenutisi a Örnsköldsvik, Svezia, nel 1976 (e 66 anni dopo i primi Giochi Paralimpici Estivi a Roma 1960).

50 anni fa, 16 nazioni parteciparono a quelli che allora si chiamavano "I Giochi Olimpici Invernali per Disabili", con un totale di 196 atleti, di cui solo due sport, sci alpino e nordico, per atleti amputati e ipovedenti. Germania Ovest e Svizzera hanno vinto il maggior numero di medaglie d'oro, e la svedese Birgitta Sund ne ha conquistate tre.

Nell'edizione 2026 ci saranno 612 atleti provenienti da 56 nazioni, con 79 eventi in sei sport: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su ghiaccio, snowboard e curling.

Cina (77 atleti), Stati Uniti (72), Canada (50 atleti), Germania (48), Giappone (46) e Italia (45) sono i paesi con più atleti partecipanti.

Anche Russia (7 atleti) e Bielorussia (4) appariranno, con atleti che rappresentano la loro bandiera, invece di essere considerati neutrali (a differenza di altri eventi olimpici, inclusi i Giochi Invernali terminati il mese scorso), il che ha provocato proteste da parte dell'Ucraina, che boicotterà la cerimonia di apertura insieme a Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Polonia. Francia e Gran Bretagna rifiutarono inoltre di inviare funzionari governativi per protestare.

