Come si creano mondi multigiocatore vivi, che respirano? Parliamo con Jimmy Wilhelmsson del team Exoborne

Al Devcom, il "Narrative Loremaster" di Sharkmob, Jimmy Wilhlemsson, ha fornito approfondimenti sulla costruzione del mondo e sul design narrativo dietro il prossimo sparatutto di estrazione Exoborne. Mentre la data di uscita è ancora nascosta, Jimmy ha condiviso come lo studio stia creando un'ambientazione speciale e unica che fonde la narrazione guidata dal giocatore con un ambiente meticolosamente dettagliato.

"Sono il Narrative Loremaster di Sharkmob, e lo sono da circa cinque anni", ha spiegato Jimmy. "Quello che sto facendo, tra le altre cose, è aiutare il team mondiale a creare un mondo credibile che aiuti a facilitare la fantasia divertente e coinvolgente dei giocatori".

A differenza dei tradizionali giochi basati sulla narrazione, Exoborne si basa su una narrazione dinamica ed emergente plasmata dal giocatore. "Tutti i giochi multiplayer live service... non abbiamo una narrazione lineare, ma la narrazione è davvero fatta dai giocatori stessi, a causa delle molte meccaniche sociali che lasci libere nel mondo", ha detto Jimmy. "Questo rende ancora più importante che il mondo che si costruisce sia abbastanza coeso da rafforzare quella narrazione che è unica, ma che punta ancora nella stessa direzione".

Il gioco è ambientato in una contea di Colton romanzata devastata da eventi naturali estremi. I giocatori indossano tute avanzate che rispondono a queste sfide ambientali, che guidano anche la progressione. "L'exo-rig sta davvero giocando il ruolo di primo piano qui. Non progredisci le abilità o i talenti del tuo personaggio; si fanno davvero progredire gli exo-rig stessi", ha osservato Jimmy. "Sono molto connessi con il mondo".

Potete guardare l'intervista completa qui sotto e restate sintonizzati per saperne di più dalla Gamescom!