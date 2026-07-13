Come si è evoluta la corsa al titolo MotoGP prima della pausa estiva: Marco Bezzecchi scende al quarto posto
Marc Márquez sembrava fuori dalla corsa per il titolo MotoGP, ma ora ha superato l'ex leader Marco Bezzecchi.
MotoGP 2026 ha concluso la prima metà della stagione, e ormai è un mistero chi sia il favorito, dato che la classifica è cambiata nelle ultime settimane. Marco Bezzecchi iniziò a dominare, vincendo tre Gran Premi consecutivi, cinque in totale contando gli ultimi due della stagione precedente.
L'italiano di Aprilia ha vinto quattro gare e ottenuto sei podi in totale nelle prime undici gare dell'anno, più vittorie e podi di chiunque altro, ma ora è quarto dopo aver segnato solo 13 dei possibili 148 punti nelle ultime quattro gare, incluso l'ultimo weekend, quando ha subito un incidente nelle qualifiche di sabato al Gran Premio di Germania al Sachsenring.
Tutto questo mentre Marc Márquez riemergeva, vincendo tre delle ultime quattro gare; mentre Ai Ogura divenne il primo pilota giapponese a raggiungere tre podi consecutivi (inclusa una vittoria storica).
Questi sono i classifichi MotoGP dopo il Gran Premio di Germania, che inizia una pausa estiva di un mese prima che la stagione riprenda nel Regno Unito, al circuito di Silverstone, il 9 agosto.
- Jorge Martín - 208 punti
- Ai Ogura - 194 punti
- Marc Márquez - 190 punti
- Marco Bezzecchi - 186 punti
- Fabio Di Giannantonio - 184 punti
- Raúl Fernández - 159 punti
- Pedro Acosta - 148 punti
- Francesco Bagnaia - 143 punti
- Álex Márquez - 87 punti
- Luca Marini - 79 punti
Pensi che Marco Bezzecchi possa ribaltare la situazione e tornare in cima alla classifica? Riusciranno Jorge Martín e Ai Ogura a fermare Márquez e Bezzecchi? La stagione MotoGP di quest'anno è una storia completamente diversa rispetto all'anno scorso, dominata da Marc, e sembra che possa succedere di tutto...