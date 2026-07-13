Come si è evoluta la corsa al titolo MotoGP prima della pausa estiva: Marco Bezzecchi scende al quarto posto

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MotoGP 2026 ha concluso la prima metà della stagione, e ormai è un mistero chi sia il favorito, dato che la classifica è cambiata nelle ultime settimane. Marco Bezzecchi iniziò a dominare, vincendo tre Gran Premi consecutivi, cinque in totale contando gli ultimi due della stagione precedente.

L'italiano di Aprilia ha vinto quattro gare e ottenuto sei podi in totale nelle prime undici gare dell'anno, più vittorie e podi di chiunque altro, ma ora è quarto dopo aver segnato solo 13 dei possibili 148 punti nelle ultime quattro gare, incluso l'ultimo weekend, quando ha subito un incidente nelle qualifiche di sabato al Gran Premio di Germania al Sachsenring.

Tutto questo mentre Marc Márquez riemergeva, vincendo tre delle ultime quattro gare; mentre Ai Ogura divenne il primo pilota giapponese a raggiungere tre podi consecutivi (inclusa una vittoria storica).

Questi sono i classifichi MotoGP dopo il Gran Premio di Germania, che inizia una pausa estiva di un mese prima che la stagione riprenda nel Regno Unito, al circuito di Silverstone, il 9 agosto.



Jorge Martín - 208 punti

Ai Ogura - 194 punti

Marc Márquez - 190 punti

Marco Bezzecchi - 186 punti

Fabio Di Giannantonio - 184 punti

Raúl Fernández - 159 punti

Pedro Acosta - 148 punti

Francesco Bagnaia - 143 punti

Álex Márquez - 87 punti

Luca Marini - 79 punti



Pensi che Marco Bezzecchi possa ribaltare la situazione e tornare in cima alla classifica? Riusciranno Jorge Martín e Ai Ogura a fermare Márquez e Bezzecchi? La stagione MotoGP di quest'anno è una storia completamente diversa rispetto all'anno scorso, dominata da Marc, e sembra che possa succedere di tutto...