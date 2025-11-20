Com'è stato il finale di Red Dead Redemption se Bethesda l'avesse creato?

HQ

Uno dei profili YouTube più popolari nel mondo dei videogiochi è Gu1maz. Pubblica regolarmente parodie di videogiochi che di solito raggiungono un pubblico di milioni di persone. Mercoledì era impegnato a pubblicare la sua ultima creazione, ovvero come sarebbe stato il finale di Red Dead Redemption se fosse stato sviluppato da aziende diverse da Rockstar.

Puoi vedere chi riceve una battuta qui sotto (e spesso è meravigliosamente accurata con dettagli che bisogna davvero essere un gamer per capire), ma vogliamo sottolineare che si tratta del finale del gioco... Quindi grandi spoiler se non l'avete ancora finito.

Se sei interessato a giocare Red Dead Redemption, ti ricordiamo che una versione leggermente rinnovata dell'avventura di John Marston arriverà su PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Puoi leggere di più qui.