Come tutto è iniziato: Square Enix svela Octopath Traveler 0 prequel in arrivo su console Switch a dicembre Lo studio continua il suo franchise in formato HD-2D con una nuova storia e alcuni nuovi sistemi di gioco.

Ora ci siamo più abituati, ma quando Octopath Traveler è stato presentato al mondo nel 2018, la formula HD-2D era ancora una scommessa tutto o niente. Non solo Square Enix ha fatto bene con il motore, che da allora ha adattato con successo in Live A Live o nei remake della trilogia di Erdrick di Dragon Quest, ma quella puntata di una nuova IP è diventata uno dei migliori franchise dell'editore giapponese fino ad oggi. Ecco perché siamo stati felici di vedere che il viaggio corale continuerà con un prequel chiamato Octopath Traveler 0. Sembra che questa sarà una storia sulle origini del continente di Orsterra, con un nuovo gruppo di eroi pronti a farsi un nome e a vivere le proprie storie personali. Octopath Traveler 0 includerà anche alcune nuove funzionalità dei giochi precedenti, come la possibilità di costruire un villaggio che funga da rifugio sicuro. Chissà quali altre sorprese ci riserveranno quando Octopath Traveler 0 arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 4 dicembre 2025. Puoi guardare il teaser trailer qui sotto. HQ