Come vedere il vero finale e il boss segreto in Kirby Air Riders e cosa si sblocca

HQ

Kirby Air Riders per Nintendo Switch 2 ha una modalità giocatore singolo chiamata Road Trip, che consiste in una serie di livelli con diverse sfide brevi riportate dalle altre modalità (Air Ride, Top Ride, City Trial e tutti i minigiochi). È il modo migliore per imparare a giocare e padroneggiare Kirby Air Riders , mescolato a cutscene tra i livelli che mostrano un... Storia strana.

Ma una volta finito, vedrai un finale sorprendentemente epico. La modalità consiste in 12 livelli... Ma vedete solo i primi 11 nella vostra prima partita. Alla fine dell'undicesimo livello, qualunque percorso tu prenda, affronterai il boss finale. Ci vogliono circa 2-3 ore per completare un viaggio su strada, a seconda della difficoltà.

Ma finirlo solo una volta ti darà il finale "normale". Per il vero finale, e per il vero boss, devi finirlo una seconda volta. L'aspetto chiave per sbloccare il "vero finale" è sbloccare ogni nave nella modalità, non è necessario vedere ogni "variante" di livello.

Ecco i passaggi da seguire per vedere la vera desinenza in Kirby Air Riders:

Annuncio pubblicitario:



Completa la modalità viaggio su strada una volta. Questo sblocca New Game + .

.

Riavvia il gioco tramite Nuova Partita+. Questo resetterà le tue statistiche, ma manterrai tutte le tue navi e monete, così salirai di livello molto più velocemente. Puoi farlo con lo stesso personaggio o con un altro, non importa.



Rigioca a Road Trip dall'inizio alla fine, ma assicurati di sbloccare tutte le navi che non hai ottenuto la prima volta.





CONSIGLIO: Quando avanzi, vedrai un "!" su ogni percorso dove puoi trovare una nuova nave che ti sei persa la prima volta.



CONSIGLIO: Crea diversi file di salvataggio nel caso scegliessi accidentalmente una rotta in cui non riesci a trovare una nuova nave



CONSIGLIO: È del tutto possibile sbloccare tutte le navi durante una seconda partita



CONSIGLIO: Ricorda che sbloccare le navi in Road Trip non le sblocca per le altre modalità



Annuncio pubblicitario:



Se hai sbloccato tutte le navi (23 in totale) vedrai una cutscene diversa sulla scena del Capitolo 11, anche se il boss è (per lo più) lo stesso



Sbloccherai il dodicesimo e ultimo livello, con il vero boss fight e la cutscene finale



Cosa si sblocca con il vero finale?

Vedere il vero finale, senza rovinare la storia, ti sbloccherà un personaggio che puoi sbloccare solo in questo modo: Dedede Noir (e la sua nave Leo). Otterrai anche un obiettivo.

Dopo di ciò, puoi continuare a rigiocare il Road Trip con altri personaggi, così che le loro icone faccia appaiono nel menu principale della modalità, oltre a vedere per la prima volta ogni livello alternativo... ma (per quanto ne sappiamo) nulla di sostanziale per Kirby Air Riders si sblocca in quel modo. Torniamo al multiplayer!