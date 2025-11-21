Gamereactor

Kirby Air Riders

Come vedere il vero finale e il boss segreto in Kirby Air Riders e cosa si sblocca

Kirby Air Riders ' modalità giocatore singolo ha un finale segreto e uno scontro con un boss... E non vuoi perdertelo!

Kirby Air Riders per Nintendo Switch 2 ha una modalità giocatore singolo chiamata Road Trip, che consiste in una serie di livelli con diverse sfide brevi riportate dalle altre modalità (Air Ride, Top Ride, City Trial e tutti i minigiochi). È il modo migliore per imparare a giocare e padroneggiare Kirby Air Riders , mescolato a cutscene tra i livelli che mostrano un... Storia strana.

Ma una volta finito, vedrai un finale sorprendentemente epico. La modalità consiste in 12 livelli... Ma vedete solo i primi 11 nella vostra prima partita. Alla fine dell'undicesimo livello, qualunque percorso tu prenda, affronterai il boss finale. Ci vogliono circa 2-3 ore per completare un viaggio su strada, a seconda della difficoltà.

Ma finirlo solo una volta ti darà il finale "normale". Per il vero finale, e per il vero boss, devi finirlo una seconda volta. L'aspetto chiave per sbloccare il "vero finale" è sbloccare ogni nave nella modalità, non è necessario vedere ogni "variante" di livello.

Ecco i passaggi da seguire per vedere la vera desinenza in Kirby Air Riders:

  • Completa la modalità viaggio su strada una volta. Questo sblocca New Game +.

  • Riavvia il gioco tramite Nuova Partita+. Questo resetterà le tue statistiche, ma manterrai tutte le tue navi e monete, così salirai di livello molto più velocemente. Puoi farlo con lo stesso personaggio o con un altro, non importa.

  • Rigioca a Road Trip dall'inizio alla fine, ma assicurati di sbloccare tutte le navi che non hai ottenuto la prima volta.

Kirby Air Riders


  • CONSIGLIO: Quando avanzi, vedrai un "!" su ogni percorso dove puoi trovare una nuova nave che ti sei persa la prima volta.

  • CONSIGLIO: Crea diversi file di salvataggio nel caso scegliessi accidentalmente una rotta in cui non riesci a trovare una nuova nave

  • CONSIGLIO: È del tutto possibile sbloccare tutte le navi durante una seconda partita

  • CONSIGLIO: Ricorda che sbloccare le navi in Road Trip non le sblocca per le altre modalità

Kirby Air Riders
  • Se hai sbloccato tutte le navi (23 in totale) vedrai una cutscene diversa sulla scena del Capitolo 11, anche se il boss è (per lo più) lo stesso

  • Sbloccherai il dodicesimo e ultimo livello, con il vero boss fight e la cutscene finale

Cosa si sblocca con il vero finale?

Kirby Air Riders

Vedere il vero finale, senza rovinare la storia, ti sbloccherà un personaggio che puoi sbloccare solo in questo modo: Dedede Noir (e la sua nave Leo). Otterrai anche un obiettivo.

Dopo di ciò, puoi continuare a rigiocare il Road Trip con altri personaggi, così che le loro icone faccia appaiono nel menu principale della modalità, oltre a vedere per la prima volta ogni livello alternativo... ma (per quanto ne sappiamo) nulla di sostanziale per Kirby Air Riders si sblocca in quel modo. Torniamo al multiplayer!

Kirby Air Riders

