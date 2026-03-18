Come visitare le Isole delle Nuvole in Pokémon Pokopia e le isole degli sviluppatori

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Pokémon Pokopia cresce ogni giorno grazie alla sua comunità; Internet è pieno delle creazioni più folli che ti fanno mettere in dubbio le tue capacità di costruzione o chiederti se stai davvero giocando allo stesso gioco degli altri. Tuttavia, il gioco ti offre una vasta gamma di strumenti che ti permettono di ottenere materiali e mobili rari, oltre a rubare idee dagli altri grazie alle Isole delle Nuvole - isole appartenenti ad altri giocatori (e persino ai creatori del gioco) - dove puoi sfruttare eccellentemente la stampante 3D del Centro Pokémon per 'rubare' ogni tipo di oggetto decorativo.

I passaggi da seguire sono i seguenti



Riparare un Centro Pokémon

Acquista gli Occhiali Misteriosi dal PC del Pokémon Center

Usa gli Occhiali Misteriosi e inserisci il codice dell'isola che desideri visitare

Goditi la visita



Una volta sulle isole, scatta foto usando la modalità scansione della fotocamera così potrai registrare tutti gli oggetti che poi vuoi duplicare usando la stampante 3D del Centro Pokémon.

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Ricorda che è necessario un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online per usare questa funzione, e che queste isole sono completamente diverse dalle Dream Islands di Drifloom.

Ecco i codici per due isole ufficiali di Pokopia.



PXQC G03S per l'Isola degli Sviluppatori Pokémon



QBRK 7FVM per Eiko Kano's Island (un'isola ufficiale di un comico giapponese)



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Puoi anche consultare le nostre altre guide di gioco qui.

Hai già visitato molte Isole delle Nuvole?