COMICON 25 Napoli chiude con numeri record

Si è concluso domenica 4 maggio il lungo weekend del 25° Comicon di Napoli, un'ottima scelta di date per un evento geek. I quattro giorni del festival hanno riunito più di 183.000 persone provenienti da tutto il mondo, con centinaia di ospiti internazionali, un gran numero di eventi e molti espositori per il divertimento di tutti gli appassionati. Inoltre, possiamo considerare l'età media del festival un'ottima notizia, con il 60% dei partecipanti di età inferiore ai 25 anni.

"Vedere centinaia di giovani accampati davanti ai cancelli del Comicon la sera prima del festival, desiderosi di avere un incontro, un disegno o una foto con i loro idoli, è la prova che l'attenzione che dedichiamo alla programmazione dei contenuti paga anno dopo anno", afferma il presidente dell'evento Claudio Curcio.

Tra i momenti salienti ci sono stati gli incontri con Magister Tanino Liberatore, il designer di videogiochi Yuji Horii, gli autori di Bungo Stray Dogs Kafka Asagiri e Sango Harukawa, e i mangaka Shin'ichi Sakamoto e Boichi. I partecipanti hanno potuto assistere a un'anteprima dell'adattamento live action di Dragon Trainer o dei discorsi di Altan, (vincitore del Premio Speciale Comicon 2025 alla carriera), tra gli altri.

Tutti i Premi Comicon Napoli 25

I riconoscimenti vengono solitamente consegnati in questo tipo di eventi e, nel caso del Comicon Napoli, durante il gala del sabato sera vengono consegnati premi sia ad autori italiani che internazionali.

Nel caso dei premi italiani del fumetto, i vincitori sono stati i seguenti:



Miglior fumetto: Quando muori resta a me , di Zerocalcare.

Miglior serie italiana: 500 pierdi , di Bruno Enna e Davide Cesarello

Miglior sceneggiatura: Zodiac. Un graphic memoir , di Ai Weiwei, Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini

Miglior disegno: Animali domestici , di Bianca Bagnarelli

Miglior opera prima: Bestie in fuga , di Daniele Kong

Miglior lavoro autopubblicato: Quando Succede di Alessandro Giordano



Per i partecipanti internazionali, sono stati i seguenti:



Migliore edizione di un classico: Okinawa , di Susumu Iga

Miglior graphic novel internazionale: Corpus Christi di Bea Lema

Miglior serie straniera: Tokyo Higoro , di Taiyo Matsumoto

Giovani lettori: Gigazine #7/18 , di Sio, Dado, Fraffrog, Keison e AA.VV.

Miglior traduzione: La ragazza con il fucile, di Lina Itagaki e Marius Marcinkevičius, edito da Lavieri.



Ma non è ancora tutto finito. Oltre ad annunciare le date dell'edizione del prossimo anno, Comicon Napoli XXVI Edizione dal 30 aprile al 3 maggio 2026, possiamo condividere con voi che nei prossimi giorni Gamereactor pubblicherà diverse interviste del nostro reporter in loco David Caballero con alcuni dei talenti invitati all'evento per conoscere le loro tecniche, influenze e notizie. Restate sintonizzati per non perderli.

