Comicon Napoli 2026 annuncia la partecipazione di diverse star, guidate dall'attore John C. McGinley

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l'omicon Napoli, uno dei più grandi festival di fumetti e cultura pop d'Europa, che quest'anno celebra la sua 26ª edizione dal 30 aprile al 3 maggio, ha annunciato una nuova selezione di ospiti di spicco in arrivo nella città italiana, tra cui l'attore americano John C. McGinley.

Il leggendario attore, noto soprattutto per la sua eccentrica interpretazione del dottor Perry Cox in Scrubs (ruolo che riprende nel recente ritorno della serie in televisione), parteciperà a un panel domenica 3 maggio. McGinley reciterà anche insieme a Steve Carell nella serie HBO Max Roosters, recentemente rinnovata per una seconda stagione dopo il suo enorme successo.

John C. McGinley non è l'unico volto (e voce) confermato negli ultimi giorni, poiché gli organizzatori sono stati anche lieti di confermare che Jane Perry, attrice britannica e vincitrice di un BAFTA per la doppiatura di Selene in Returnal, parteciperà quest'anno. Perry ha anche doppiato Mystra in Baldur's Gate III e condividerà il suo panel venerdì 1 maggio con la collega attrice Kirsty Rider, che molti di voi riconosceranno come la voce di Lune in Clair Obscur: Expedition 33, oltre che per la sua apparizione nell'adattamento live-action Netflix di Sandman.

Gamereactor parteciperà nuovamente al Comicon Napoli 2026 quest'anno per offrirvi la copertura in diretta dell'evento e godervi il film insieme ai fan, oltre a interviste esclusive uno a uno con molti dei suoi ospiti speciali.

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