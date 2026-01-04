Comicon Napoli 2026 raddoppia la presenza videoludica, annuncia poster e Magister

HQ

Il 26° Comicon Napoli si terrà nuovamente al Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio di quest'anno 2026, hanno annunciato gli organizzatori alla fine dello scorso anno. Abbiamo seguito il 25° evento Anniversary dell'anno scorso per vedere in prima persona come non solo sia diventato uno dei più grandi raduni di appassionati di fumetti in Europa con 183.000 partecipanti, ma anche come sia stata una grande riunione di autori, artisti e designer di rilievo provenienti da Europa, Asia e Americhe. Lì, Gamereactor ho potuto parlare con Boichi, creatore di Dr. Stone, Yuji Horii, creatore di Chrono Trigger, e Darick Robertson, creatore di The Boys, tra gli altri.

Il XXVI International Pop Culture Festival si sta preparando per la nuova edizione mentre gli organizzatori annunciano il primo gruppo di guest star provenienti da diversi paesi, media e ruoli. Ecco alcuni punti salienti:



Dal Giappone arrivano Kazuhiko Torishima, leggendario editor di Shonen Jump e Dragon Ball, così come il rinomato creatore di videogiochi Koji Igarashi (Castlevania, Bloodstained), che ci aspettiamo e speriamo arrivi con la mano in mano. Shintaro Kago di Fraction e Satoshi Shiki di Kamikaze sono i primi mangaka confermati, mentre il compositore di videogiochi Tomoyuki Tanaka (Metal Gear, Castlevania, Yakuza) aggiungerà la sua nota musicale personale (da non confondere con il creatore di Godzilla).



Dall'America arriverà nientemeno che il celebre illustratore Disney Don Rosa, mentre Alex Maleev e David Mack rappresenteranno l'etichetta Marvel.



Per completare l'offerta videoludica, e oltre a Iga-san, ci sono l'attore premiato Troy Baker, il compositore Austin Wintory e la sviluppatrice Andrea Pessino.



Infine, Leo Ortolani, nato a Pisa, è stato nominato Magister di questa edizione, prendendo il testimone dal Tanino Liberatore dello scorso anno. Ortolani è un prolifico fumettista e narratore che ha costruito un vasto universo interconnesso che spazia da Rat-Man a romanzi grafici, divulgazione scientifica, satira e progetti cross-media, con uno stile che fonde parodia pop, riferimenti culturali e satira sociale acuta.



Qui sotto potete anche vedere il poster Comicon Napoli 2026, creato dal veterano dell'animazione Aurélien Predal (Pixar, DreamWorks, Illumination ). Parteciperai al 26° Comicon a Napoli?

Altre interviste Comicon 2025 su Gamereactor (con sottotitoli locali):

HQ

HQ