Comicon Napoli XXVI conferma altri artisti: Makoto Yukimura, creatore di Vinland Saga, Sara Pichelli di Marvel Comics e altri!
L'evento si terrà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d'Oltremare (Napoli, Italia).
Vi abbiamo recentemente parlato del Comicon Napoli 2026 e dei primi ospiti confermati qui. Ora vi portiamo nuove informazioni che alzano ancora di più l'asticella per questo evento, con alcune delle figure più importanti del mondo dell'intrattenimento.
Oltre a figure di spicco come Kazuhiko Torishima, Koji Igarashi, Don Rosa, Alex Maleev e Troy Baker, tra gli altri, possiamo ora confermare quanto segue:
- Per la prima volta in Italia, Makoto Yukimura, il leggendario mangaka giapponese, presenterà l'ultimo numero della sua serie manga ventennale Vinland Saga.
- L'artista britannico di fumetti Liam Sharp, candidato all'Eisner Award per StarHenge, l'epica saga fantasy fantascientifica basata sulla leggenda di Merlino
- Il maestro dei fumetti serbo R.M. Guéra
- Dall'Italia, la fumettista Marvel Sara Pichelli (non perdere la nostra intervista con Sara al Comic Con Málaga 2025) e l'illustratrice Simone Bianchi
- Dario Moccia, Davide Masella, Agnese Innocente con Tomodachi Press
- Il cantante e rapper Caparezza sarà il protagonista della prima mostra dedicata a Orbit, il romanzo grafico pubblicato insieme al suo album di successo omonimo—il disco più venduto di quest'anno in Italia
- Cosplayer e maestro artigiano di fama internazionale Yugoro
- e un concerto dell'iconico cantante italiano di anime Giorgio Vanni
