Commandos: Origins vede il grande ritorno della serie fondata tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Un franchise di strategia in tempo reale che ha visto un gruppo di soldati d'élite noti come i Commandos lanciarsi dietro le linee nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra la sinossi perfetta per un film d'azione di serie B che Netflix ti consiglia la domenica sera, ma Commandos: Origins non ti permette solo di sparare a dozzine di nazisti con una mitragliatrice.

Invece, hai il compito di strisciare attraverso il territorio nemico, abbattendo uno o un paio di nazisti alla volta pur rimanendo il più furtivo possibile. Questo è Commandos: Origins in poche parole. Non posso parlare per gli altri giochi della serie perché non li conosco, ma questo titolo attuale fonde un mix di furtività e strategia in una serie di livelli che funzionano come un grande puzzle da risolvere.

Per ogni missione, ti verrà data una selezione dei Commando titolari. Dal robusto berretto verde al silenzioso ma letale cecchino, scoprirai che mentre ogni commando è armato di pistola e coltello, il loro kit e le loro abilità li rendono completamente diversi l'uno dall'altro. Le loro abilità possono e sono pensate per essere utilizzate in coerenza con gli altri Commando per ottenere quella perfetta corsa silenziosa. Uno dei miei preferiti era distrarre il nemico con l'emettitore sonoro del Berretto Verde, solo per fargli seguire il rumore in una trappola per orsi preparata dal Genierino. È un trucco insegnato all'inizio del gioco, ma la quantità di utilizzo che ne ho ricavato è stata esilarante mentre dozzine di nazisti marciavano inconsapevolmente verso la loro morte uno dopo l'altro come lemming.

Pianificazione ed esecuzione. Questo è il modo in cui giochi Commandos: Origins. Le mappe sono così grandi che non puoi capire l'intero percorso dal primo minuto, almeno non durante la tua prima corsa, e quindi prendi ogni sezione quasi come se fosse un mini livello. Ti vengono dati alcuni nemici, ognuno dei quali si guarda l'un l'altro in modo tale da non poterli semplicemente attaccare con i coltelli. Oppure, se pensi che non ci siano altre opzioni, puoi prepararti a un'intera base che ti metterà fretta subito dopo. Le tattiche in Commandos: Origins possono essere davvero difficili da capire, e vale la pena notare qui che se sbagli, sta a te salvare rapidamente prima di provare una mossa rischiosa, poiché il gioco non ha il salvataggio automatico.

Sebbene la mancanza di salvataggi possa essere frustrante a volte, nel complesso la difficoltà sembra più gratificante che ingiusta. Sentire i successivi tagli dei coltelli della tua squadra mentre tagliano la gola ai nazisti appena prima che qualcuno di loro se ne renda conto è molto soddisfacente, l'orgoglio si gonfia quando ti rendi conto di aver trovato la tua via d'uscita dal problema. Anche quando le cose vanno male, puoi comunque provare un senso di orgoglio per il fatto che sei sopravvissuto. C'era un livello per cui non riuscivo a mettermi il cappello furtivo, alla fine ho rintanato i miei Commando in una stanza mentre scattava l'allarme, facendo esplodere chiunque entrasse dalla porta.

La soddisfacente difficoltà del gameplay potrebbe non placare tutti, poiché sembra quasi la Hotline Miami della strategia in quanto velocemente e spesso finirai per imprecare e ricaricare in un punto sicuro. In gran parte, però, sembra che Claymore Game Studios si sia impegnata molto nella coesione di Commandos: Origins. Ci sono molti punti in cui tutto sembra andare al suo posto. Lo ottieni con i Commandos, poiché in ogni livello la squadra che hai è chiaramente progettata per completare quella mappa, usando i loro punti di forza in vari modi. C'è una parte di me che si interroga sulla possibilità di portare qualsiasi Commando su qualsiasi mappa, magari dopo aver superato il livello originale, ma c'è un senso di scopo così forte nelle scelte qui che preferirei non manometterle.

La scala delle mappe è anche una buona vetrina dei punti di forza Commandos: Origins '. Il design dei livelli qui è molto buono, con mappe che si estendono in tutto il mondo, portandoti dal gelido artico ai caldi deserti africani e tutto il resto. La complessità e le dimensioni dei livelli fanno sì che tu possa facilmente passare ore su ciascuno di essi. Con quindici in totale e un sacco di rigiocabilità per batterli alla difficoltà più difficile, ci sono molti contenuti. Anche le mappe sono visivamente impressionanti. Niente che ti lascerà a bocca aperta, ma i modelli, le esplosioni e gli ambienti sono tutti un piacere da guardare, tenendoti immerso nelle ore che passerai a fissarli, cercando di capire come aggirare quell'unica guardia che minaccia la tua intera missione.

Parlando di grafica, lo strano bug minore è ancora evidente, soprattutto quando si tratta di nemici morti che vanno fuori di testa non appena colpiscono il suolo, i loro arti si agitano così selvaggiamente che sono sorpreso che le guardie vicine non se ne siano accorte. Altrimenti, il mio unico desiderio principale sarebbe stato forse quello di avere qualche contenuto narrativo in più. Commandos: Origins è un gioco di strategia, e il genere non ha sempre avuto bisogno di una storia al centro, ma alcune delle battute tra i Commando nel gioco mi hanno fatto desiderare un po' di più per le missioni rispetto al semplice "stiamo scendendo qui per distruggere un ponte o raccogliere documenti importanti".

Commandos: Origins è un grande gioco in un genere che ne ha disperatamente bisogno. Con una difficoltà che metterà alla prova anche le menti più tattiche, combinata con una grafica rinfrescante e personaggi divertenti da giocare, ciò che ottieni è un'esperienza soddisfacente e gratificante che ti fa ricaricare un salvataggio dopo l'altro, credendo che la prossima strategia che proverai sarà quella vincente. La difficoltà può causare qualche frustrazione qua e là, e potresti desiderare un po' di più oltre a un ciclo di gioco soddisfacente, ma nel complesso questa è una vittoria per i fan dei giochi RTS là fuori.