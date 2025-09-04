Commandos: Origins arriverà su PS4 e Xbox One tra un paio di settimane
Con Xbox che supporta anche Smart Delivery per il titolo.
Claymore Game Studios ha annunciato che presto amplierà la gamma di piattaforme su cui Commandos: Origins è disponibile. Aggiungendo a PC, PS5 e Xbox Series X/S, tra un paio di settimane i giocatori di ultima generazione potranno unirsi all'azione.
A partire dal 17 settembre, dovremmo aspettarci che il gioco stealth-tattico debutti anche su PS4 e Xbox One. Si tratterà di una versione solo digitale, che costerà ai potenziali acquirenti 59,99 euro|59,99 sterline|49,99 dollari, con i giocatori Xbox che avranno anche accesso a Smart Delivery, il che significa che è possibile giocare su entrambe le piattaforme indipendentemente dalla versione acquistata.
Per quanto riguarda il motivo per cui il gioco sta arrivando su piattaforme last-genClaymore, il direttore dello studio Jürgen Reusswig spiega: "Sappiamo che molti dei nostri fan sono stati con la serie Commandos per decenni e un numero significativo di loro sta ancora giocando su Xbox One e PlayStation 4. Portando Commandos: Origins sulle console di ultima generazione, onoriamo quell'eredità e ci assicuriamo che nessuno venga lasciato indietro".
Se non l'hai già fatto, non perderti la nostra recensione di Commandos: Origins.