Commandos: Origins arriverà su PS4 e Xbox One tra un paio di settimane

Claymore Game Studios ha annunciato che presto amplierà la gamma di piattaforme su cui Commandos: Origins è disponibile. Aggiungendo a PC, PS5 e Xbox Series X/S, tra un paio di settimane i giocatori di ultima generazione potranno unirsi all'azione.

A partire dal 17 settembre, dovremmo aspettarci che il gioco stealth-tattico debutti anche su PS4 e Xbox One. Si tratterà di una versione solo digitale, che costerà ai potenziali acquirenti 59,99 euro|59,99 sterline|49,99 dollari, con i giocatori Xbox che avranno anche accesso a Smart Delivery, il che significa che è possibile giocare su entrambe le piattaforme indipendentemente dalla versione acquistata.

Per quanto riguarda il motivo per cui il gioco sta arrivando su piattaforme last-genClaymore, il direttore dello studio Jürgen Reusswig spiega: "Sappiamo che molti dei nostri fan sono stati con la serie Commandos per decenni e un numero significativo di loro sta ancora giocando su Xbox One e PlayStation 4. Portando Commandos: Origins sulle console di ultima generazione, onoriamo quell'eredità e ci assicuriamo che nessuno venga lasciato indietro".

