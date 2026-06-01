Commentatori politici statunitensi esclusi dalla visita nel Regno Unito

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I commentatori politici statunitensi Hasan Piker e Cenk Uygur sono stati esclusi dall'ingresso nel Regno Unito, presumibilmente a causa delle critiche della coppia a Israele. Sia Uygur che Piker sono noti per le loro posizioni forti sullo Stato e su altre questioni politiche, e hanno entrambi affermato di aver avuto i visti revocati prima di una visita nella capitale del Regno Unito.

Uygur ha pubblicato che avrebbe dovuto apparire al SXSW di Londra, che inizierà questa settimana. "Sono stato bandito dal Regno Unito. Ho provato a prendere un volo per Londra per partecipare al SXSW di Londra e tenere un discorso a Oxford. Sono stato bandito per aver criticato Israele. Siamo ancora liberi? Questa è oppressione dei cittadini occidentali da parte dei nostri stessi governi per conto di un altro paese!" Uygur ha scritto su Twitter/X (tramite TheGuardian).

Rispondendo al tweet di Uygur, Piker ha detto: "Anche il Regno Unito mi ha revocato il visto. tutto su richiesta di Israele. L'Occidente sta tradendo i "valori liberali" per un governo straniero fascista genocida. presto diventeremo tutti Israele."

Uygur avrebbe inoltre tenuto un discorso all'Oxford Union, che non si terrà più. Sebbene questa decisione sia stata accolta con alcuni applausi da parte di Piker e dagli avversari di Uygur nella sfera politica, sembra che le idee di libertà di parola siano state calpestate, il che probabilmente non è un aspetto positivo indipendentemente da quale parte si sia.