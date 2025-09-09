Commodore Amiga: un compendio visivo

HQ

L'omaggio di Bitmap Books al più carismatico home computer della fine degli anni '80 e dei primi anni '90 - il Commodore Amiga - è uno di quei volumi che apri "solo per sbirciare" e un'ora dopo sei ancora lì, immerso nelle scanline e nella magia della lista di rame. È un'ingegneria nostalgica, ma fatta con gusto e cura. L'idea è semplice e, francamente, irresistibile: curare i più grandi successi dell'Amiga e presentarli come pezzi da galleria. Su circa 420 pagine, il compendio mette in evidenza più di 140 titoli con pagine al vivo (schermate di caricamento, grafica dei titoli, catture in-game) abbinate a brevi commenti e citazioni delle persone che hanno effettivamente costruito l'epoca. Si legge come un who's-who di leggende: R.J. Mical, Sid Meier, Ron Gilbert, Julian Eggebrecht, Dave Gibbons e molti altri. Il risultato è un giro di pagina che funge anche da tour dietro le quinte.

I valori di produzione sono (come sempre) di prim'ordine e si ottiene un cartonato stampato litograficamente su carta di alta qualità, in modo che quei pixel grassi non si trasformino in poltiglia e il bagliore al neon di una tavolozza Amiga risalti davvero. Il design è di buon gusto: griglia pulita, spazi bianchi generosi, tipografia che si toglie di mezzo, in modo che l'arte possa respirare. È l'approccio giusto per una macchina che, culturalmente, era tutta incentrata sull'aspetto e sulla sensazione delle cose. Trattare le immagini come artefatti non è una pretesa qui; È proprio questo il punto. Inoltre, il libro non collassa in una discarica di screenshot grezzi. Tra una diffusione e l'altra, ci sono brevi soste sulla genesi dell'Amiga, un rispettoso cenno alla demoscene (le Olimpiadi non ufficiali della piattaforma) e profili e interviste che collegano i punti tra gli studi e i giochi che hanno pubblicato. Ti imbatterai nei grandi nomi: Cinemaware, DMA Design, Factor 5, Sensible Software, System 3, Team17, oltre a riflettori d'artista che danno un volto ai pixel con cui sei cresciuto.

La selezione è prevedibile e perfetta. Naturalmente i pezzi grossi sono qui - Another World, Cannon Fodder, Speedball 2, Lemmings, The Secret of Monkey Island, Shadow of the Beast, Frontier: Elite II, Worms - e hanno spazio per flettersi. Molte voci vengono pubblicate a doppia pagina, il che suona indulgente fino a quando non si vede quanto sia bello uno scatto nitido della Lotus Turbo Challenge 2 quando non è strangolato dai margini. Ogni pagina si legge come un cartello da museo per un artefatto digitale: un colpo d'arte, una citazione intelligente, forse una pepita che non conoscevi, e poi al prossimo ricordo. Una delle vere gioie è ascoltare direttamente le persone che hanno fatto cantare questa roba. Le interviste con Dan Malone, Andrew Morris, Henk Nieborg, Tobias Richter e Jim Sachs aggiungono trama e storie di guerra; una prefazione di Stoo Cambridge di Sensible Software dà il tono con la giusta dose di spavalderia. Se avete mai discusso sul fatto che i Bitmap Brothers avessero la migliore direzione artistica del settore (l'hanno fatto), queste voci sono pura erba gatta. Impediscono al libro di essere una galleria silenziosa e lo trasformano in una conversazione.

Bitmap Books ha anche mantenuto vivo il compendio attraverso ristampe invece di congelarlo nell'ambra. Con questa corsa successiva si aggiungono alcune nuove descrizioni del gioco, si etichettano i ruoli di collaboratore in modo più chiaro e si ripristina persino Dune con la propria diffusione. Si tratta di un approccio "da libro vivente" che tratta l'eredità dell'Amiga come un progetto di restauro continuo: telaio classico, parti nuove, stessa anima. È un modo intelligente per servire i nuovi arrivati senza alienare i puristi. Cosa non è il libro: una storia densa e definitiva dell'Amiga o una smontatura accademica di ogni decisione di design in ogni classico. Se vuoi una storia narrativa, ci sono altre tane del coniglio. Si tratta di una mostra curata con una tesi chiara: celebrare l'arte e catturarne l'atmosfera. Questo vincolo è un punto di forza. Mantiene il ritmo veloce, le pagine senza fronzoli e l'esperienza complessiva pericolosamente navigabile.

Ottieni anche una bella istantanea di quanto fosse strana e diversificata la piattaforma. Un minuto è l'elegante fantascienza (Turrican II), il minuto dopo è lo sport croccante (Sensible World of Soccer) o le avventure inquietanti (Loom, Beneath a Steel Sky), e poi, wham, gloriose stranezze come Moonstone. I tavoli da flipper brillano come vetrate colorate. I platform cinematografici si pavoneggiano con spavalderia rotoscopica. La varietà ti ricorda che l'Amiga non era solo "un'alternativa al PC"; era la sua cultura con il suo linguaggio audiovisivo spavaldo. Certo, puoi fare il pignolo. La libreria dell'Amiga è gigantesca e idiosincratica, quindi il tuo taglio profondo personale potrebbe non entrare nel roster. Alcune pagine sono più ornamentali che illuminanti, e di tanto in tanto vorrai un altro paragrafo su un preferito stravagante. Ma preferirei che si sbagliasse per dare spazio all'arte piuttosto che stipare più copie e perdere l'atmosfera. La moderazione serve alla missione.

I collezionisti si preoccuperanno della storia delle origini del libro, ed è una buona storia. La prima edizione è arrivata nel 2015 dopo un Kickstarter che ha distrutto il suo obiettivo di finanziamento, un chiaro promemoria di quanto ferocemente i fedeli dell'Amiga si presentino ancora. Il DNA della comunità spiega perché il libro sembra sia raffinato che personale, come un progetto dei fan che è diventato professionale. La scena Amiga è sempre stata per metà garage band, per metà studio di design; Questo volume incanala quell'energia senza scuse. Allora, per chi è ora? Se possedevate un Amiga, il compendio farà esplodere il vostro palazzo dei ricordi: il rumore del topo del carro armato, l'odore dei floppy, la dopamina che colpisce quando un logo Psygnosis divampa alla luce. Se non l'hai fatto, è comunque un superbo corso accelerato in una piattaforma che ha influenzato silenziosamente tutto, dai giochi di ruolo d'azione per PC ai giochi sportivi per console all'estetica "indie pixel art" di oggi. Come materiale di riferimento per scrittori, artisti e sviluppatori, è oro: centinaia di esempi di teoria dei colori, interfaccia utente, design degli sprite e tendenze delle box-art, tutto in un unico posto.

Commodore Amiga: un compendio visivo che inchioda l'equilibrio tra il glam da salotto e la cura significativa, e lo fa bene con una macchina che meritava più giri di vittoria mainstream di quelli che ha ottenuto. Che tu lo stia acquistando per rivivere il tonfo di Speedball o per mostrare ai colleghi più giovani perché Lemmings domina il parco giochi, è all'altezza. Se il gioco retrò è il tuo ritmo, e soprattutto se l'Amiga è la tua vecchia fiamma, questa è un'aggiunta ovvia allo scaffale.