Quando i poteri superiori vengono a conoscenza dell'esistenza di un raro fungo in grado di curare tutte le malattie e persino di resuscitare i morti, l'equilibrio del potere nel mondo si sposta. Nel bel mezzo di questo grande pasticcio farmaceutico, troviamo l'esperto di funghi Marshall e la fidanzata del liceo Frances, che insieme devono capire se il mondo è pronto per il farmaco miracoloso mentre schivano la DEA, gli assassini e i micologi pazzi.

Sulla carta, sembra che la premessa avrebbe funzionato in formato live action, ma in forma animata, l'eccentrica piccola gemma per adulti di Adult Swim è davvero elevata a livelli inimmaginabili. Dopo il finale di stagione di domenica, posso anche dire che questo è uno degli show più guardabili dell'anno. I motivi sono molteplici. A pochi minuti dall'inizio dell'episodio pilota, è chiaro quanto sia brillante la sceneggiatura. Le dinamiche tra i personaggi sono naturali e le battute taglienti vengono sparate regolarmente. È divertente, ma anche stimolante. Intelligente. Inaspettatamente emozionante. Aspettare ogni episodio ogni settimana è stato straziante, proprio perché così tante caramelle satiriche riescono a essere racchiuse in venti miseri minuti e, come gli avidi subalterni dello show, ne vuoi solo di più. Ogni episodio è stato come mangiare un pezzo del fungo miracoloso incandescente dello show: una delizia per i tuoi sensi.

Ecco quanto è bello guardare Common Side Effects...

Per essere un violento thriller cospirativo sulle avide aziende farmaceutiche, Common Side Effects è un successo a causa di quanto sia stranamente umano. In mezzo a tutti gli omicidi e ai viaggi spettrali con i funghi, c'è anche un cuore caldo e pulsante che rende i personaggi irresistibilmente affascinanti. Credibile. Strano, in un modo molto concreto. Anche se il design dei personaggi è stato un elemento di divisione tra i miei cari colleghi, personalmente adoro lo stile unico della serie. Sembra personale, carismatico, espressivo. Ricorda un po' l'animatore di YouTube Worthikid in termini di stile e fattore intimità, ma meritano una menzione anche le allucinazioni più surreali dei funghi, che creano un'atmosfera enigmatica sugli eventi della serie. L'allucinazione del finale di stagione da sola ha quasi raggiunto i livelli di Akira e da allora si è rifiutata di lasciarmi andare.

Se c'è qualcosa di negativo da dire sullo show, è il fatto che è pieno di personaggi più o meno importanti che non si ha il tempo di mettere in atto verso il finale di stagione, e che potrebbero essere più importanti nella prossima stagione - o meno. Per il resto, però, Common Side Effects è spiritoso e irresistibilmente affascinante allo stesso tempo. È un atto di equilibrio sorprendentemente ben oliato tra il surreale, il pragmatico, il satirico e l'umano. Ora c'è una lunga attesa per la dose di farmaco della seconda stagione...

