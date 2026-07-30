Company of Heroes 3: Final Stand

Company of Heroes 3 è un titolo un po' strano. Relic non ha fatto bene con Dawn of War 3, ma ha poi creato un sequel fantastico di Age of Empires. Company of Heroes 3 è un po' un figlio di mezzo. Non è il loro miglior titolo della serie, ma non è mediocre come Dawn of War 3. Anche se Company of Heroes 3 presenta qualche piccolo problema di luce, suono e altri aspetti rispetto ai suoi predecessori, è un buon gioco. Ecco perché è fantastico poter provare il prossimo grande DLC, Final Stand, che assume la forma di una modalità a ondate sia per giocatore singolo che per due. Non esiste altro gioco di strategia in tempo reale sul mercato che sia così cinematografico e umano.

Una cosa che amo davvero fare nel gioco è costruire fortificazioni e mantenere posizioni contro probabilità schiaccianti. Questo è qualcosa che introduce la modalità Last Stand. Proprio come nella popolare modalità Last Stand di Dawn of War 2, questa prevede ondate di nemici che devi superare. Il concetto è semplice: hai una base e puoi schierare truppe da un edificio dietro la base. L'obiettivo del nemico è distruggere la base, a quel punto vince l'avversario IA. Prima che l'avversario raggiunga la tua base, ci sono tre bunker posizionati al centro della mappa, ognuno con una strada diversa verso la tua base che l'avversario IA può prendere. Dovresti proteggere questi bunker e costruire le tue difese intorno a loro. Per molti versi, il design della mappa è ispirato a Dota, League of Legends e altri MOBA. La modalità di gioco stessa e il gameplay hanno un carattere diverso.

Puoi scegliere tra cinque livelli, tutti ben progettati. Si giocano quasi allo stesso modo, però, ma le differenze nella disposizione degli edifici e simili aggiungono un po' di varietà.

I bunker non solo giocano un ruolo nella difesa; Possono anche rinforzare le tue truppe e curare le loro ferite, rendendo ognuno un punto focale dove tu e il nemico spesso si scontrano. Il problema è che questo non funziona come una partita standard dove si catturano i punti di controllo. Inizialmente, puoi costruire solo tipi di unità individuali, e la tua economia è predeterminata. All'inizio, di solito hai una singola unità di fanteria e puoi costruirne un'altra abbastanza rapidamente. Man mano che la partita procede, gli aerei alleati lasciano cadere contenenti risorse più rare sulla mappa. Se i problemi di risorse diventano acuti, ci sono comunque certe cose che puoi fare. Quello che succede nel tempo è che tra ciascuna delle 12 onde, ti viene data una scelta da fare. Queste scelte includono strutture curative, vari veicoli, diversi tipi di artiglieria e molto altro. Devi sempre scegliere tra due opzioni, e l'altra scompare definitivamente. Ecco perché è importante scegliere ciò che si adatta alla situazione e alla partita stessa. Ho avuto una partita con il Corpo Africano dove lanciavano regolarmente attacchi aerei, e potevo scegliere tra un razzo V1 o un'arma contraerea efficace anche contro la fanteria. La scelta era semplice dato il numero di aerei nemici.

Hai la possibilità di giocare questo scenario con la fazione che preferisci. Secondo me britannici e tedeschi sono piuttosto forti in questo scenario. Il Corpo Africano ha un problema: il loro veicolo forse più importante - capace di trainare relitti e ripararli in veicoli funzionanti - è nascosto dietro una scelta tra le onde. Questo significa che non puoi utilizzare la loro caratteristica chiave di gioco fin dall'inizio della partita. Sono ancora un po' indeciso se questo sia una cosa positiva o meno. Tuttavia, la fazione ha accesso fin dall'inizio a una delle unità di fanteria anticarro più forti, il che rende tutto più semplice. È del tutto possibile completare la modalità di gioco su ogni mappa in modalità Normale se sei abbastanza abile, senza dover dipendere da potenziamenti permanenti di fazione che ottieni al di fuori delle partite stesse. È certamente possibile completare tutti gli altri livelli da solo. Non sono riuscito a padroneggiare i livelli più difficili. È un buon segno che ho molto da imparare e che c'è una vera profondità nel gameplay.

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Puoi scegliere un solo bonus; l'altro sarà perso. Per questo motivo, devi scegliere con saggezza - alcuni bonus sono piccoli, mentre altri possono determinare o distruggere una partita.

Dopo ogni round, guadagni punti in base alla fazione che hai interpretato. Questi possono essere usati per sbloccare abilità, aumentare il danno e molto altro in un albero tecnologico insieme alle partite. Sono permanenti e influenzano quanto sei forte quando inizi. Un albero più sviluppato significa che puoi durare di più, infliggere più danni e fare più cose rispetto a non farlo se non lo facessi. Nella mia versione, era possibile disabilitare questo problema se non volevi questi aggiornamenti. Tuttavia, la modalità di gioco sembra pensata per questo. L'idea è che dovresti giocare a questo gioco come un gioco autonomo più e più volte. Mi piace; La modalità di gioco è coinvolgente ed è ancora più divertente con gli amici. Mi ricorda un po' quanto fosse coinvolgente la modalità in Dawn of War 2.

Una caratteristica che lo distingue leggermente dagli altri giochi basati sulle onde sono i boss. Letteralmente sovrastano il nemico. Sembravano ben bilanciati; Non avevano una quantità di salute insolitamente alta, ma potevano essere sconfitti abbastanza rapidamente con la giusta composizione delle unità. Tuttavia, spesso hanno sistemi d'arma leggermente più avanzati e a volte sono bravi in più di una cosa. Questo rendeva alcuni boss particolarmente pericolosi. In altri giochi, i boss sono di solito molto più difficili da sconfiggere. Questo probabilmente è un segno che sono abbastanza ben bilanciati ai livelli di difficoltà più bassi, inclusa la modalità Normale. Tuttavia, non diventano inutilmente difficili nemmeno ai livelli più difficili. Quello che può succedere, però, è che certi boss o veicoli di artiglieria possano rimanere bloccati fuori dal confine e sparare ai miei bunker. Come giocatore, non posso attaccare il nemico lì.

Rimane però la domanda se sia qualcosa da provare se sei un giocatore esperto di Company of Heroes 3 o un nuovo arrivato. In realtà penso che potrebbe essere piuttosto divertente per entrambi i gruppi. È semplice; Non è stressante come le modalità giocatore contro giocatore. Personalmente, ho sempre preferito le modalità di gioco in cui combatti contro avversari controllati dall'IA: possono diventare incredibilmente caotici e coinvolgenti. Grazie al ciclo di gioco abbastanza robusto da permettere a più giocatori di giocare molti round su vari livelli di difficoltà (otto in totale), penso che questo possa tenerti intrattenuto per un po'. È ancora più divertente se giochi con qualcun altro. Purtroppo, è così costoso che al momento faccio fatica a consigliarlo. Proprio come il resto dei contenuti scaricabili, è troppo caro per questo titolo, il che penso sia un errore.

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Deserti, piccoli paesi e la campagna italiana.

Per il prezzo, ottieni cinque mappe per questa modalità di gioco, quattro fazioni (tutte dal gioco base), 12 ondate su ogni mappa, alberi tecnologici esclusivi per ogni fazione, una nuova skin per tutte le fazioni e 18 eventi dinamici. Come modalità secondaria, sono eccellenti; Sono divertenti sia da soli che con un giocatore in più. Ristringono il gameplay al combattimento e alla difesa delle aree. Vedrai gli edifici crollare, i soldati andare in fiamme e i carri armati esplodere. Il gameplay di base rimane nitido nelle animazioni dei soldati mentre corrono, tengono i fucili e cambiano posizione. Si muovono come personaggi ben animati in un gioco in prima persona. Nel complesso, è un'esperienza di gioco strategico cinematografica ed esplosiva.

In sintesi, posso dire subito che questo è positivo. Offre una gamma di livelli di difficoltà e può essere giocato in solitaria o con un amico. Personalmente, penso che dovrebbero ampliarlo per supportare tre o quattro giocatori nel tempo. Alcuni dei modi più divertenti per giocare alla trilogia Company of Heroes sono le partite a squadre. Dovrebbero sfruttare questo anche in questa modalità di gioco. Gli eventi dinamici mantengono ogni round fresco ed è generalmente divertente. È anche un modo per chi non è molto entusiasta di giocare contro altri di provare qualcosa di nuovo contro il computer. Purtroppo, non abbiamo visto il minimo segno di una nuova campagna dal lancio. Il che è un vero peccato, perché secondo me Company of Heroes 3 sarebbe stato ben adatto a una campagna extra simile a Ardennes Assault del secondo gioco. Se il prezzo non ti scoraggia e vuoi più contenuti per Company of Heroes 3, questo è un buon pacchetto, anche se un po' povero di contenuti per il prezzo.

L'albero tecnologico non è particolarmente grande, ma ogni bonus che scegli può essere sbloccato fino a cinque volte. Ogni livello ti dà una versione più potente dello stesso bonus. Guadagni valuta, medaglie e punti giocando in questa modalità di gioco.

C'è una nuova skin cosmetica che puoi sbloccare per ogni tipo di truppa in ogni fazione. Puoi guadagnare la valuta giocando a The Last Stand.