Company of Heroes riceverà una Definitive Edition per celebrare il suo 20º anniversario

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Lo sviluppatore Relic Entertainment ha annunciato che intenderà celebrare il 20° anniversario di Company of Heroes rilasciando una versione Definitive Edition del celebre gioco di strategia.

Arrivato su PC tramite Steam, l'obiettivo sarà di lanciare questo gioco all'inizio del 2027, con la data esatta e precisa per il lancio ancora da condividere. Quello che sappiamo è che questa versione è costruita su una "piattaforma 64-bit completamente aggiornata" ed è progettata per supportare i moderni sistemi PC pur "preservando la compatibilità con una storia ventennale di contenuti e mod creati dalla community."

Oltre a questo, aspettatevi quanto segue: "I giocatori possono aspettarsi visive fedelmente migliorate, tra cui illuminazione, ombre, acqua e riflessi migliorati, texture migliorate tra unità e ambienti, funzionalità di rendering migliorate e maggiore distanza di visualizzazione per un'immersione maggiore sul campo di battaglia. Ulteriori miglioramenti includono un'intelligenza artificiale migliorata, un'interfaccia utente modernizzata, supporto per tasti a griglia, miglioramenti nella qualità della vita e ottimizzazione per display widescreen e ultrawide."

Al lancio, questa edizione di Company of Heroes includerà tutte e quattro le fazioni, tre campagne complete, tre storie per giocatore singolo e oltre 50 mappe di schermaglie e multiplayer. È anche pensata per mostrare l'impegno di Relic Entertainment verso il franchise Company of Heroes, con piani per "investire nel futuro del franchise".

Prenderai una copia di Company of Heroes: Definitive Edition l'anno prossimo?