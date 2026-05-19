Competitive Rainbow Six: Siege X arriverà a Osaka a novembre

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Ora che il Salt Lake City Major è giunto al termine e il vincitore è stato deciso, tutti gli occhi stanno iniziando a spostarsi su ciò che accade dopo per il mondo competitivo Rainbow Six: Siege X. A tal fine, Ubisoft e BLAST hanno ora confermato la sede del prossimo Major di questa stagione, segnalando che l'azione tornerà in Giappone per un grande evento previsto per novembre.

Le date e la località esatte sono dal 7 al 15 novembre, con Osaka come città ospitante. L'ATC Hall della città ospiterà anche l'evento, dove 600.000 dollari saranno in palio per le poche squadre internazionali che ottengono un invito a quello che sarà l'ultimo Major della stagione in vista del Six Invitational 2027 intorno a febbraio, previsto per il Brasile.

I biglietti per l'Osaka Major saranno in vendita l'8 giugno e la lista completa delle squadre confermate sarà decisa nei prossimi mesi.