Completare una Escape Room alimentata da droghe è divertente se fatto in sicurezza, come in Dark Trip

L'arte, nella sua definizione più elementare, deve essere qualcosa che genera un sentimento e, di conseguenza, un dibattito. Deve risvegliare qualcosa dentro di noi e incoraggiarci a riflettere su un'idea. Cinema, letteratura, pittura, musica... Tutte queste manifestazioni artistiche sono ciò che sono a causa di ciò che provocano nel ricevente. Nei videogiochi succede in modo simile, anche se non tutti i videogiochi cercano sempre questa esposizione artistica. Fortunatamente, per il medium, ci sono sempre autori che optano per idee non convenzionali che possono generare un dibattito curioso. È il caso del gioco Dark Trip, che abbiamo trovato a DevGAMM a Danzica, e evento supportato da InvestGDA, e che ha vinto il premio Game Roast come migliore dell'evento.

Dark Trip è un gioco di risoluzione di enigmi VR piuttosto atipico, perché il gancio principale del gioco è che dobbiamo completare una Escape Room usando (o meno) droghe psichedeliche lungo il percorso, con effetti molto diversi. Per avere una buona spiegazione di come funziona, abbiamo parlato con il produttore del gioco, Aleksander Nasonov, in un'intervista che potete guardare qui sotto con i sottotitoli in inglese.

In particolare, ci interessava il motivo principale per cui il team ha deciso di realizzare questo progetto, e la risposta ha molto a che fare con la definizione di arte di cui sopra e con un sincero omaggio agli artisti. "Da un punto di vista artistico, dal regista di Paura e delirio a Las Vegas, che è Terry Gilliam, e anche l'intera sala del nostro gioco è dedicata al film di Tideland, su una ragazza e la sua tossicodipendenza (...) E da un punto di vista commerciale, abbiamo dovuto decidere dove andare quando abbiamo realizzato un gioco di Escape Room, che ce ne sono molti, e volevamo fare qualcosa di unico".

"Riposa in pace, David Lynch (...) Stiamo cercando di tenere alta la sua bandiera, ed è così che agiamo. Quindi le droghe, gli psichedelici, le allucinazioni, sono qualcosa di opprimente nella stragrande maggioranza dell'arte, mentre i giochi fanno parte dell'industria creativa, quindi abbiamo dovuto scegliere la nostra strada, e abbiamo scelto questa strada".

La loro rappresentazione delle droghe è realizzata esclusivamente attraverso pillole chiamate Denpa, ispirate in parte dagli esperimenti del Dr. Mengele nella seconda guerra mondiale. Ma non sono un prerequisito per completare il gioco. In effetti, puoi scegliere di passare attraverso tutto Dark Trip da sobrio.

"È una misteriosa Escape Room, e quando la attraversi, quando completi il gioco da sobrio, ti perdi le prove che si possono trovare quando si hanno le allucinazioni. Man mano che [il giocatore] procede nel gioco, si perde la comprensione di ciò che è la realtà e di ciò che è allucinazione, e in termini di metagame e rigiocabilità, una volta completato il gioco sobrio o fatto, si trova solo metà delle prove, e questo significa che si deve completare il gioco almeno un'altra volta per ottenere tutti gli indizi. tutte le foto, tutti i quaderni per capire cosa sta succedendo".

Dark Trip è disponibile in accesso anticipato tramite il Meta Quest Store per i sistemi Quest 2, Quest 3 e Quest 3.