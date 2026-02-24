Compra Resident Evil Requiem sull'Epic Games Store per ottenere una skin di Grace Ashcroft Fortnite

HQ

Resident Evil e Fortnite si conoscono abbastanza bene, dato che Capcom ed Epic Games hanno collaborato in passato per portare molti degli eroi più popolari della serie nel battle royale come opzioni cosmetiche. A tal fine, abbiamo già visto Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine e Chris Redfield arrivare nel popolare gioco multiplayer, e presto si unirà anche l'ultimo protagonista di Resident Evil.

È stato confermato che chi otterrà una copia di Resident Evil Requiem tramite l'Epic Games Store riceverà anche un oggetto 'regalo' sotto forma di un costume di Grace Ashcroft da usare in Fortnite. Ci è stato mostrato come appare, ruotando attorno alla Grazia che vediamo all'inizio di Requiem, che indossa la sua giacca di pelle marrone e la felpa di ardesia, come si vede anche nelle illustrazioni principali del gioco.

Questo fa chiedere se l'arrivo di Grace in Fortnite e il lancio imminente di Requiem porteranno presto gli altri eroi di Resident Evil a tornare presto nel negozio di gioco di Fortnite. Forse è arrivato il momento che Leon abbia anche una nuova opzione estetica nel battle royale per riflettere il suo nuovo aspetto in Requiem...