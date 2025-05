Compulsion Games: "Abbiamo avuto più di un milione di giocatori su South of Midnight dalla sua uscita"

HQ

Un gioco che è stato molto pubblicizzato in precedenza, e che il capo dei giochi di Microsoft Phil Spencer ha detto più volte che era uno dei titoli che non vedeva l'ora di provare, era South of Midnight. Ad aprile, è arrivato finalmente il momento del lancio di questa avventura un po' strana, che non ha ottenuto i punteggi più alti, nonostante il design e la musica eminenti.

Nonostante ciò, sembra che lo studio canadese Compulsion Games abbia iniziato bene con il suo titolo originale, e in un'intervista con Game Rant, il capo dello studio Guillaume Provost spiega che South of Midnight è stato giocato da oltre un milione di giocatori in meno di un mese. Il fatto che sia disponibile su Game Pass ha ovviamente contribuito a questo, ma spiega che le persone sono state attratte dall'avventura in parte perché si basa su ambienti che non sono stati utilizzati molto bene in un contesto di gioco prima:

"Quando abbiamo avuto la discussione inizialmente, pensavo che quella specifica regione fosse piuttosto poco servita nel mercato dei videogiochi. Kentucky Route Zero è un buon esempio, e l'avete visto ritratto in Red Dead Redemption. Ma nessuno si era davvero tuffato e aveva scavato nella mitologia dell'area e aveva guardato a ciò che l'aveva resa iconica".

Tuttavia, Provost dice che i numeri non sono la cosa più importante per loro, ma che il loro compito è quello di creare varietà per Game Pass:

"[Il ruolo di Compulsion Games] non è quello di realizzare blockbuster come Call of Duty, ma di fornire giochi che aggiungano distinzione, in cui possiamo servire un pubblico che non è mai stato servito prima o creare progetti che aggiungano diversità al portfolio".

Sebbene South of Midnight non sia un gioco perfetto, è sicuramente un'avventura diversa che possiamo consigliare vivamente a chi apprezza titoli originali e sorprendenti. Leggi di più nella nostra recensione qui.