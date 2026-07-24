Con la fine dei dazi statunitensi, il presidente Donald Trump impone ulteriori imposte a oltre 60 paesi

HQ

Gli Stati Uniti sono ancora nel processo di restituire miliardi e miliardi di dollari alle aziende che sono state colpite dai dazi imposti al ritorno del presidente Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi, il che significa che gran parte della ricchezza sottratta deve essere restituita, rendendo uno dei colpi più costosi degli ultimi tempi.

Tuttavia, nonostante questa sentenza e nonostante il costo che il governo degli Stati Uniti deve affrontare nel dover restituire così tanti soldi, Trump ha ora deciso di imporre ancora più dazi dopo la fine del primo gruppo oggi, 24 luglio.

Secondo Sky News, vengono imposte tariffe all'importazione del 10% su oltre 60 paesi che presumibilmente "non sono riusciti a prevenire il lavoro forzato". Questi paesi includono il Regno Unito e l'UE, oltre a Cina, Canada, Messico e altri.

L'Ufficio del Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti, su ordine di Trump, ha rilasciato una dichiarazione su questi ultimi dazi, spiegando che arrivano a seguito di un'indagine su diverse economie che non hanno "imposto e effettivamente applicato un divieto sull'importazione di beni prodotti con lavoro forzato", e che questi"inizieranno a correggere quella che è sia una violazione dei diritti umani sia una pratica commerciale distorsione, per migliorare il benessere dei lavoratori ovunque, " secondo il rappresentante Jamieson Greer.

Sostiene che questi ultimi dazi rientrino nella Sezione 301 del Trade Act del 1974, pensata per affrontare pratiche commerciali sleali. Si prevede che entreranno in vigore entro 30 giorni, il 19 agosto.