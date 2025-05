Conan O'Brien si unisce al cast di Toy Story 5

In realtà non passerà molto tempo prima che tutti noi ci riverseremo nei cinema per vedere il prossimo capitolo della saga di Toy Story. Toy Story 5 sarà presentato in anteprima dal 19 giugno 2026 e, con l'avvicinarsi di minuto in minuto, un'altra star è stata aggiunta al cast del film d'animazione.

Unendosi ancora una volta a Tom Hanks nei panni di Woody e Tim Allen nei panni di Buzz Lightyear, ora possiamo aspettarci che Conan O'Brien faccia il suo debutto Toy Story come il nuovissimo personaggio di Smartypants. Lo afferma O'Brien in un post su Instagram, dove spiega:

"È il personaggio migliore di tutti. Preferisco di gran lunga questo personaggio, non voglio nemmeno interpretare Woody o Buzz, nemmeno se mi implorano. Sono Smartypants".

Non abbiamo ancora sentito parlare di sostanza ufficiale su Toy Story 5, il che significa che dovremo solo rimanere sintonizzati per conoscere la trama di questo film, che avrà il compito di vivere fino a quattro predecessori che hanno raggiunto il 100%, 100%, 98% e 97% quando si tratta del consenso critico su Rotten Tomatoes.