Concediti una moderna avventura ninja per Dreamcast, Mega Drive o Neo Geo

Il retrò probabilmente non è mai stato così popolare come in questo momento. I vecchi giochi in buone condizioni vengono venduti a prezzi scandalosi, poiché le persone si affollano verso esperienze di gioco classiche che funzioneranno per sempre (beh... ma sai cosa intendiamo) senza DLC, requisiti del server o aggiornamenti.

Ma ancora oggi continuano a essere rilasciati giochi per le vecchie console basate su cartucce, e anche diverse nuove produzioni sono diventate oggetti da collezione molto costosi. Uno dei formati più vivaci è Mega Drive, grazie in gran parte a buoni strumenti di sviluppo, e ora è in corso un progetto entusiasmante: Shadow Gangs Zero. È interamente finanziato tramite Kickstarter, ma la campagna di raccolta fondi si è conclusa un anno fa, il che significa che normalmente sarebbe troppo tardi per entrare in azione.

Ma... ora gli sviluppatori scrivono che è ancora possibile ottenere una copia di Shadow Gangs Zero al lancio, che oltre alla cassetta Mega Drive verrà rilasciato anche fisicamente sia per Neo Geo che per Dreamcast, oltre che in digitale per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Inoltre, è inclusa una versione digitale per chiunque acquisti un'edizione fisica.

Sembra che tu possa mettere le mani su una copia di questa avventura ispirata agli Shinobi almeno fino a Capodanno, e dovrebbe essere rilasciata nel 2026 (con una demo promessa a tutti i sostenitori). Se desideri portare le tue vecchie console a un po' di moderna azione di gioco retrò o provarla su hardware più recente, vai qui per saperne di più.

