Concentrazioni di CO₂ nell'atmosfera ai massimi livelli dall'inizio delle rilevazioni

Il pianeta sta assistendo all'aumento più rapido delle emissioni di CO₂ da quando sono iniziate le rilevazioni. Questo secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO): i livelli di CO₂ sono aumentati di 3,5 parti per milione nel 2024, il più grande aumento annuale da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1957.

Le concentrazioni hanno raggiunto i 423,9 ppm l'anno scorso, il 52% in più rispetto a prima della rivoluzione industriale. L'OMM indica l'uso record di combustibili fossili, gli incendi diffusi e l'indebolimento della capacità delle foreste e degli oceani di assorbire il carbonio come ragioni chiave alla base dell'aumento.

Qualità dell'aria a Saigon - Ho Chi Minh City - Vietnam La qualità dell'aria a Saigon è inquinata e nebbiosa, questa è una situazione comune nelle città del sud-est asiatico // Shutterstock

"Il calore intrappolato dalla CO2 e da altri gas serra sta mettendo il turbo al nostro clima e sta portando a condizioni meteorologiche più estreme. La riduzione delle emissioni è quindi essenziale non solo per il nostro clima, ma anche per la nostra sicurezza economica e il benessere della nostra comunità", afferma l'OMM.

Anche il metano e il protossido di azoto, gli altri principali gas serra, raggiungeranno livelli record nel 2024. Gli scienziati avvertono che i "pozzi" naturali come le foreste e gli oceani stanno perdendo la loro capacità di catturare la CO₂, trasformando quello che era un cuscinetto in parte di un pericoloso ciclo di feedback.

