Concentrazioni di CO₂ nell'atmosfera ai massimi livelli dall'inizio delle rilevazioni
Si tratta del più grande aumento annuale da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1957.
Il pianeta sta assistendo all'aumento più rapido delle emissioni di CO₂ da quando sono iniziate le rilevazioni. Questo secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO): i livelli di CO₂ sono aumentati di 3,5 parti per milione nel 2024, il più grande aumento annuale da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1957.
Le concentrazioni hanno raggiunto i 423,9 ppm l'anno scorso, il 52% in più rispetto a prima della rivoluzione industriale. L'OMM indica l'uso record di combustibili fossili, gli incendi diffusi e l'indebolimento della capacità delle foreste e degli oceani di assorbire il carbonio come ragioni chiave alla base dell'aumento.
"Il calore intrappolato dalla CO2 e da altri gas serra sta mettendo il turbo al nostro clima e sta portando a condizioni meteorologiche più estreme. La riduzione delle emissioni è quindi essenziale non solo per il nostro clima, ma anche per la nostra sicurezza economica e il benessere della nostra comunità", afferma l'OMM.
Anche il metano e il protossido di azoto, gli altri principali gas serra, raggiungeranno livelli record nel 2024. Gli scienziati avvertono che i "pozzi" naturali come le foreste e gli oceani stanno perdendo la loro capacità di catturare la CO₂, trasformando quello che era un cuscinetto in parte di un pericoloso ciclo di feedback.
Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete saperne di più, potete farlo al seguente link. Go!