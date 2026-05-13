ConcernedApe dedica cinque giorni a settimana a lavorare su Haunted Chocolatier

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Da quando Eric "ConcernedApe" Barone ha annunciato il suo gioco successivo a Stardew Valley, il progetto noto come Haunted Chocolatier, abbiamo seguito con entusiasmo lo sviluppo del titolo e coperto ogni briciolo di informazione che emerge dal creatore.

A tal fine, Barone ha recentemente parlato con Game Informer (grazie, GamesRadar+) sia di Haunted Chocolatier che di Stardew Valley, sottolineando che sta ancora lavorando a quest'ultimo ma dedica la maggior parte del suo tempo alla prima in questi giorni.

In particolare, nota che passa cinque giorni a settimana a lavorare su Haunted Chocolatier e gli altri due su Stardew Valley. Naturalmente, mantenere un ritmo così funzionante non è facile, dato che Barone lo descrive come "solo un'altra sfida" e che, pur non essendo "una mia preferenza, è semplicemente ciò che va fatto."

L'altro problema che Barone nota è che ora deve affrontare ulteriori sfide legate alla ricchezza di posta dei fan e supporto che riceve, oltre ai compiti aggiuntivi di amministrazione che ruotano attorno a parlare con "persone d'affari che mi chiedono questo o quello continuamente." Per farla breve, mentre Barone è chiaramente impegnato al suo prossimo gioco continuando a espandere Stardew Valley, Probabilmente non dovremmo trattenere il respiro all'idea che il gioco arrivi a breve.