ConcernedApe riconosce che Haunted Chocolatier sta "richiedendo molto tempo"

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Eric "ConcernedApe" Barone sta lavorando duramente al suo prossimo progetto, il titolo indie Haunted Chocolatier, da molto tempo ormai. Il gioco è stato annunciato anni fa e, grazie all'espansione e all'evoluzione continua di Stardew Valley e al mantenimento delle apparizioni regolari altrove, i nuovi scorci su Haunted Chocolatier sono stati rari, con aggiornamenti spesso condivisi sotto forma di commenti vaghi e post sul blog da parte di ConcernedApe.

Ora abbiamo ricevuto di nuovo un altro di quest'ultimo, in un post intitolato "Ancora qui, ancora grindando... " Il presupposto del blog è semplicemente informare i fan che il lavoro sul gioco è ancora in corso, il tutto mentre si raccontano i dettagli e si esplora perché la produzione sta richiedendo così tanto tempo.

ConcernedApe inizia affermando: "So che ci vuole molto tempo." Prosegue sottolineando che è così perché è molto concentrato sull'assicurarsi che ogni singolo sistema e funzionalità sia della massima qualità possibile e implementato correttamente. Spiega che spesso deve "iterare su qualcosa più volte prima di essere soddisfatto."

Tuttavia, potresti chiederti perché ConcernedApe non condivida più scorci sul gioco. La risposta è semplice; Preferisce presentare un prodotto finito piuttosto che qualcosa di poco cotto.

"Non mi piace condividere troppi screenshot, né parlare troppo nei dettagli dei sistemi mentre il gioco è in sviluppo. In parte, sembra di servire un pane a metà cottura. Preferirei servire un pane completamente cotto. Inoltre, so che molte parti del gioco probabilmente evolveranno e cambieranno prima del rilascio, quindi se le rivelo in anticipo, rischio di deludere i giocatori se il prodotto finale non corrisponde alle loro aspettative."

Per concludere, ConcernedApe si conclude ringraziando i fan per la loro pazienza. Non si sa ancora quando verrà lanciato Haunted Chocolatier, ma è in produzione più significativa da oltre un anno, quindi forse non passerà molto tempo prima che venga condiviso qualcosa di più sostanziale.