Concerto tributo a Rosalía sospeso in Argentina per "numerosi messaggi di odio e rabbia"

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La controversia che circonda la cantante spagnola Rosalía in Argentina non si è attenuata: la ferita della sconfitta nella finale di Coppa del Mondo contro la Spagna sanguina ancora, e quando Rosalía ha condiviso brevemente un video dell'influencer Mia Khalifa che ascolta la canzone "Las Perlas" dall'ultimo album di Rosalía, LUX, e celebra la sconfitta argentina, molti tifosi argentini hanno criticato la cantante, chiedendo un boicottaggio e cercando di ottenere un rimborso per i loro prossimi concerti (Rosalía ha quattro concerti programmati a Buenos Aires tra il 1° e il 6 agosto), cosa che ormai non è più possibile.

E ora, come riportato dall'EFE, un concerto tributo a Córdoba, Argentina, che era stato pianificato da quattro mesi e previsto per giovedì, è stato sospeso "per ragioni al di fuori del controllo dell'organizzazione del museo e per proteggere gli artisti".

Gli organizzatori, una compagnia argentina non legata alla cantante spagnola, avevano preparato il concerto come tributo all'intera carriera di Rosalía, ma hanno dichiarato di aver ricevuto "numerosi messaggi di odio e rabbia".

Tuttavia, secondo una dichiarazione, sembravano giustificare i messaggi d'odio che portarono alla cancellazione del concerto: "Il nostro obiettivo è sempre stato creare spettacoli che celebrassero musica e arte. Anche noi siamo argentini. Facciamo parte di una nazione in cui il calcio non è solo uno sport, ma fa parte della nostra identità, della nostra storia e della nostra cultura. Ecco perché comprendiamo rabbia, tristezza e delusione".