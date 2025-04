Conclave in cima alle classifiche di streaming dopo la morte del Papa

HQ

Dopo la recente morte di Papa Francesco, è esploso l'interesse perConclave, il film premio Oscar tratto dal romanzo di Robert Harris. La storia descrive il processo segreto di scelta di un nuovo papa dopo la morte del precedente e approfondisce gli intrighi e i giochi di potere del Vaticano.

Il film segue Cardinal Thomas, leader del Conclave dove diversi cardinali si contendono l'onore di diventare il prossimo papa, il che, dopo diverse votazioni, produce un risultato inaspettato che poco dopo si rivela avere conseguenze devastanti che sfidano le norme tradizionali della Chiesa.

In altre parole, parallelismi che sono almeno in parte coerenti con l'attualità in Vaticano, dove il vero Conclave si trova ora di fronte alla difficile scelta di eleggere il successore di Francesco. Dalla morte del Papa, la popolarità del film in streaming è aumentata del 283%, passando da 1,8 milioni a 6,9 milioni di minuti, secondo Variety.

