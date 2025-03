Condividiamo aspettative ridicole e ragionevoli su Nintendo Switch 2 Direct nell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

È quasi giunto il momento per Nintendo di preparare adeguatamente il mondo per il Nintendo Switch 2. Certo, la console è stata rivelata all'inizio dell'anno, ma è stato un video conciso che è servito più come una rapida presentazione tecnica che altro, e che ha puntato l'attenzione dei fan su questo aprile, quando si terrà un enorme Direct - che ci aspettiamo si concentrerà maggiormente sulla console e anche sui suoi giochi di "lancio". Quindi, con questo quasi qui, abbiamo dedicato l'ultimo episodio di The Gamereactor Show al sistema successore di Nintendo.

Nell'episodio, Alex ed io discutiamo di ciò che ci aspettiamo di vedere nello show, coprendo le previsioni probabili e ragionevoli, il tutto prima di buttare la logica fuori dalla finestra e proporre alcune idee più folli che ci renderebbero molto felici se Nintendo le offrisse.

Concludiamo anche l'episodio proseguendo ancora una volta su Grand Theft Auto VI, prima di ricapitolare brevemente anche Assassin's Creed Shadows ' ricezione di lancio.

Puoi ascoltare quest'ultimo episodio dello spettacolo qui sotto, oppure puoi andare dal tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.