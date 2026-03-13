Condividiamo le nostre previsioni per i BAFTA Games Awards sull'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

TGIF, giusto? Come al solito, torniamo con un nuovissimo episodio di The Gamereactor Show e, per concludere questa settimana, abbiamo un episodio eccezionale dedicato interamente alla cerimonia dei BAFTA Games Awards, che ieri ha ricevuto l'intera lista di nomination in varie categorie.

A tal fine, Alex ed io ci siamo seduti a discutere di tutto ciò che riguarda il BAFTA, lavorando costantemente tra le categorie e discutendo chi riteniamo dovrebbe vincere ogni rispettivo premio, dando le ragioni del perché.

Questo costituisce la maggior parte dell'episodio di questa settimana, ma troviamo un po' di tempo per parlare dei recenti licenziamenti da Battlefield Studios, della motivazione della partenza di Jeff Kaplan da Blizzard e anche dei cambiamenti agli ascolti PEG.

Segui tutto questo e altro ancora nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto, oppure su Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.