Condividiamo opinioni calde su Mixtape e Forza Horizon 6 sull'ultima serie di The Gamereactor

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Sono passati giorni piuttosto folli da quando è arrivato Mixtape di Beethoven & Dinosaur, dato che il titolo è stato lanciato con il plauso della critica e poi presto è stato oggetto di molte critiche vocali dalla comunità videoludica. Se questa critica fosse giustificata o rilevante è un argomento di discussione, e questo è un elemento chiave dell'ultimo episodio di The Gamereactor Show.

Per il nostro 90° episodio, tocchiamo il disastro Mixtape, condividendo anche una marea di pensieri e opinioni sull'ultima esperienza di corse arcade open-world di Playground, Forza Horizon 6.

Assicurati di ascoltare l'ultimo episodio qui sotto per queste conversazioni complete e sfrenate, disponibili anche sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.