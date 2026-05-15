Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Mixtape

Condividiamo opinioni calde su Mixtape e Forza Horizon 6 sull'ultima serie di The Gamereactor

Tocchiamo il recente dibattito riguardo al titolo di Beethoven & Dinosaur, mentre analizziamo anche l'ultimo progetto di corse di Playground.

HQ

Sono passati giorni piuttosto folli da quando è arrivato Mixtape di Beethoven & Dinosaur, dato che il titolo è stato lanciato con il plauso della critica e poi presto è stato oggetto di molte critiche vocali dalla comunità videoludica. Se questa critica fosse giustificata o rilevante è un argomento di discussione, e questo è un elemento chiave dell'ultimo episodio di The Gamereactor Show.

Per il nostro 90° episodio, tocchiamo il disastro Mixtape, condividendo anche una marea di pensieri e opinioni sull'ultima esperienza di corse arcade open-world di Playground, Forza Horizon 6.

Assicurati di ascoltare l'ultimo episodio qui sotto per queste conversazioni complete e sfrenate, disponibili anche sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.

Mixtape

Testi correlati

0
Mixtape Score

Mixtape

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Hai mai voluto giocare a un film di John Hughes? Non cercare oltre.



Caricamento del prossimo contenuto