Condor della California avvistato in Oregon per la prima volta in oltre 100 anni

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Oltre 100 anni fa, l'ultimo condor della California scomparve dall'Oregon, una specie ora in pericolo critico. Negli anni '80, era praticamente scomparsa, portando alla cattura dei 22 uccelli rimasti per un programma di riproduzione.

La Tribù Yurok sta lavorando a sforzi di reintroduzione per aumentare la popolazione, e sembra che questi sforzi siano sulla strada giusta. OPB ora riporta che un condor della California è entrato in Oregon questa settimana, segnando la prima volta dal 1904.

La direttrice del Dipartimento della Fauna Selvatica della Tribù Yurok, Tiana Williams Claussen, afferma in una dichiarazione che l'uccello, designato B9, è del tipo più avventuroso:

"Volava quasi 100 miglia al giorno, il che significa che sfruttava davvero il paesaggio come solo un condor può fare, sfruttando davvero quelle montagne e quei corsi fluviali che offrono buoni corridoi di volo."

La popolazione attuale è in crescita e l'obiettivo è liberare più uccelli quest'estate; Quelli già in natura vengono regolarmente monitorati, e si spera che questo sia il primo segnale che la specie potrebbe sopravvivere.