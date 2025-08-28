Conference League 2025/26: tutte le squadre qualificate per la competizione
Tutte le squadre che si qualificano dalla Conference League 2025/26 durante l'ultima giornata di play-off il 28 agosto.
La fase di qualificazione della Conference League si conclude oggi, giovedì 28 agosto, con la gara di ritorno dei play-off. Questo mette fine a tre turni di qualificazione iniziati il 10 luglio e infine al turno di spareggio tra il 21 e il 28 agosto. La competizione UEFA, terza divisione dopo la Champions League e l'Europa League, vedrà la partecipazione di 36 squadre nella fase di campionato: le 24 vincitrici degli spareggi e le 12 perdenti degli spareggi di UEFA Europa League, che si giocano anche oggi.
Tutte le squadre qualificate sono state conosciute nel pomeriggio e nella serata di giovedì, mentre si giocano il resto degli spareggi di Conference League ed Europa League. Questa è la lista finale di tutte le squadre qualificate per la Conference League.
Squadre qualificate per la UEFA Conference League 2025/26:
Qualificata attraverso i play-off della Conference League
- Sparta Praga
- Omonia Nicosia
- Palazzo di Cristallo
- Noè
- Vienna rapida
- Spartani di Hamrun
- Losanna
- AZ Alkmaar
- Universitatea Craiova
- CFR Club
- Hacken
- Strasburgo
- Drita
- Rakow Czestochowa
- Celje
- AEK Atene
- Rayo Vallecano
- Fiorentina
- Jagiellonia Bialystok
- Alessio
- Shamrock Rovers
- Legia Varsavia
- Breidablik
- Shakhtar Donetsk
- Magonza 05
Qualificata perdendo lo spareggio di Europa League
- AEK Larnaca
- Kups
- Sigma
- Samsunspor
- Rijeka
- Shkendija
- Lech Poznan
- Dinamo Kiev
- Slovan Bratislava
- Zrinjski
- Aberdeen
- Folletti rossi Lincoln
Ricordate che, una volta che ogni club si sarà qualificato oggi, il sorteggio avverrà domani, venerdì, in contemporanea con quello dell'Europa League.
Successivamente, le sei partite della fase di campionato della Conference League si giocheranno su:
- 1ª giornata: 2 ottobre 2025
- 2ª giornata: 23 ottobre 2025
- 3ª giornata: 6 novembre 2025
- 4ª giornata: 27 novembre 2025
- 5ª giornata: 11 dicembre 2025
- 6ª giornata: 18 dicembre 2025