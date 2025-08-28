Conference League 2025/26: tutte le squadre qualificate per la competizione

HQ

La fase di qualificazione della Conference League si conclude oggi, giovedì 28 agosto, con la gara di ritorno dei play-off. Questo mette fine a tre turni di qualificazione iniziati il 10 luglio e infine al turno di spareggio tra il 21 e il 28 agosto. La competizione UEFA, terza divisione dopo la Champions League e l'Europa League, vedrà la partecipazione di 36 squadre nella fase di campionato: le 24 vincitrici degli spareggi e le 12 perdenti degli spareggi di UEFA Europa League, che si giocano anche oggi.

Tutte le squadre qualificate sono state conosciute nel pomeriggio e nella serata di giovedì, mentre si giocano il resto degli spareggi di Conference League ed Europa League. Questa è la lista finale di tutte le squadre qualificate per la Conference League.

Squadre qualificate per la UEFA Conference League 2025/26:

Qualificata attraverso i play-off della Conference League



Sparta Praga



Omonia Nicosia



Palazzo di Cristallo



Noè



Vienna rapida



Spartani di Hamrun



Losanna



AZ Alkmaar



Universitatea Craiova



CFR Club



Hacken



Strasburgo



Drita



Rakow Czestochowa



Celje



AEK Atene



Rayo Vallecano



Fiorentina



Jagiellonia Bialystok



Alessio



Shamrock Rovers



Legia Varsavia



Breidablik



Shakhtar Donetsk



Magonza 05



Qualificata perdendo lo spareggio di Europa League



AEK Larnaca



Kups



Sigma



Samsunspor



Rijeka



Shkendija



Lech Poznan



Dinamo Kiev



Slovan Bratislava



Zrinjski



Aberdeen



Folletti rossi Lincoln



Ricordate che, una volta che ogni club si sarà qualificato oggi, il sorteggio avverrà domani, venerdì, in contemporanea con quello dell'Europa League.

Successivamente, le sei partite della fase di campionato della Conference League si giocheranno su:



1ª giornata: 2 ottobre 2025



2ª giornata: 23 ottobre 2025



3ª giornata: 6 novembre 2025



4ª giornata: 27 novembre 2025



5ª giornata: 11 dicembre 2025



6ª giornata: 18 dicembre 2025

