Le ultime notizie sulla Spagna . Alla conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo a Siviglia, i seggi vuoti e i leader assenti gettano una lunga ombra sulle ambizioni di affrontare la disuguaglianza globale e la vulnerabilità climatica. Alla fine, i funzionari degli Stati Uniti si sono ritirati del tutto.

"L'intera comunità aveva molta paura di venire qui perché un paese non partecipava", ha detto l'assistente del segretario generale delle Nazioni Unite Marcos Neto. "Ma il documento ha finito per funzionare... Me ne vado felice, con più ottimismo di quanto pensassi di poter fare".

Nonostante gli sforzi per rafforzare la cooperazione e i meccanismi di finanziamento, solo una manciata di nazioni si è impegnata in modo significativo, mentre molti donatori hanno spostato l'attenzione sulle priorità nazionali. È stato raggiunto un accordo finale, che offre qualche speranza, ma rimangono incerti progressi significativi.