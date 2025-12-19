Conferenza stampa annuale di fine anno: messaggi sarcastici lampeggiano sullo schermo durante il discorso di Putin

HQ

In una nota più leggera rispetto ai precedenti sviluppi, messaggi sarcastici e critici sono apparsi brevemente su un grande schermo durante la conferenza stampa annuale di fine anno del presidente russo Vladimir Putin e una telefonata televisiva "diretta" venerdì. Sviluppi precedenti:

I commenti, mostrati tra i messaggi di testo in arrivo dal pubblico, includevano uno che diceva: "Non una linea diretta, ma un circo," mentre un altro scherzava: "Vladimir Vladimirovich, è già venerdì, possiamo tirare fuori l'alcol?"

Altri messaggi mettevano in dubbio la situazione economica della Russia e la legittimità delle elezioni, uno chiedeva perché i russi comuni fossero peggiori rispetto alle persone in Papua Nuova Guinea e un altro suggeriva che votare in Russia potesse essere "una finzione."

Le osservazioni apparvero solo per un attimo prima che la telecamera si allontanasse. Il Cremlino non ha commentato l'incidente e Putin non ha fatto alcun riferimento ai messaggi durante l'evento, strettamente coreografato, seguito da milioni di persone in tutta la Russia.