Conferenza stampa annuale di fine anno: Putin non offre compromessi sull'Ucraina, aggiunge che la "rapina" dell'UE è fallita

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato venerdì che non ci saranno cambiamenti nelle condizioni di Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina, accusando l'Unione Europea di tentare una "rapina diurna" cercando di utilizzare beni russi congelati.

Conferenza stampa annuale di fine anno

Parlando alla sua conferenza stampa annuale di fine anno a Mosca, Putin ha detto che la Russia rimane aperta ai colloqui di pace solo nei termini che ha delineato lo scorso anno, incluso l'abbandono delle ambizioni NATO dell'Ucraina e il ritiro da quattro regioni rivendicate dalla Russia, richieste che Kiev ha ripetutamente respinto.

Putin stava rispondendo alla decisione dell'Unione Europea di accantonare i piani di utilizzare beni russi congelati come garanzia per prestiti all'Ucraina, optando invece per prendere fondi direttamente mantenendo immobilizzati i beni.

"Furto non è la parola giusta. È una rapina diurna," ha detto Putin, sostenendo che le paure di ripercussioni legali e finanziarie hanno costretto l'UE a ritirarsi. Ha avvertito che tali mosse minano la fiducia nell'eurozona come luogo sicuro dove detenere riserve estere.

La guerra ha dominato l'evento televisivo di quattro ore, durante il quale Putin ha affermato che le forze russe stavano avanzando oltre la linea del fronte, un'opinione contestata dall'Ucraina, che sostiene che i guadagni di Mosca siano stati limitati e costosi.