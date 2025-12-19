Conferenza stampa annuale di fine anno: Putin sostiene la causa di Trump contro la BBC per discorsi modificati

HQ

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato venerdì che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ragione a fare causa alla BBC per filmati modificati di un discorso che Trump sostiene lo abbia falsamente rappresentato come un incoraggiamento ai sostenitori a irrompere al Campidoglio.

Conferenza stampa annuale di fine anno

Parlando alla sua conferenza stampa annuale di fine anno a Mosca, Putin ha criticato quella che ha definito manipolazione mediatica, affermando che tali pratiche minano la fiducia pubblica e distorcono la realtà politica.

Trump ha intentato una causa per ottenere almeno 10 miliardi di dollari di risarcimento contro la BBC, l'emittente pubblica britannica, sostenendo che clip modificate di un discorso passato abbiano fatto sembrare che avesse incitato alla violenza durante l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio.

La BBC si è scusata per l'errore di montaggio ma ha dichiarato di voler difendere la causa legale. La causa ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei media, il pregiudizio politico e i limiti della discrezionalità editoriale, mentre i commenti di Putin evidenziano come le controversie dei media occidentali siano seguite da vicino da Mosca.