Conferenza stampa annuale di fine anno: tutto ciò che Putin ha detto venerdì

Il presidente russo Vladimir Putin ha utilizzato la sua conferenza stampa annuale di fine anno venerdì per affrontare la guerra in Ucraina, i rapporti con l'Occidente, l'economia russa e la prospettiva di un conflitto futuro. Ha parlato in russo e abbiamo tradotto le sue parole, quindi ecco alcuni punti salienti.

Ucraina e colloqui di pace:

Putin ha detto che la Russia è pronta a porre fine al conflitto attraverso negoziati e ha affermato che ci sono stati "segnali" da parte di Kiev che suggeriscono apertura al dialogo. Ha ribadito che qualsiasi pace deve affrontare quelle che ha definito le "cause profonde" della guerra, come illustrato nel suo discorso di giugno 2024. Ha inoltre elogiato gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affermando che la Russia aveva accettato in linea di principio le proposte di pace statunitensi discusse ad Anchorage.

NATO ed Europa:

Putin ha accusato la NATO di aver infranto le promesse incompuse espandendosi verso est e ha affermato che l'infrastruttura militare dell'alleanza vicino ai confini russi rappresentava una minaccia per la sicurezza. Ha respinto le accuse secondo cui la Russia intendesse attaccare l'Europa, definendole "sciocchezze", e sosteneva che i paesi occidentali stessero combattendo la Russia "tramite i nazionalisti ucraini".

Elezioni ucraine:

Ha detto che la Russia sarebbe disposta a considerare misure temporanee per garantire la sicurezza elettorale in Ucraina, inclusa l'astensione da attacchi profondi il giorno delle elezioni. Putin ha anche sostenuto che gli ucraini residenti in Russia dovrebbero poter votare, sostenendo che le elezioni fossero necessarie per stabilire un governo "legittimo" a Kiev.

Situazione militare e sul fronte di guerra:

Putin ha dichiarato che le forze russe avevano preso l'iniziativa strategica e stavano avanzando lungo tutta la linea del fronte, affermando che le truppe ucraine si stavano ritirando in tutte le direzioni.

Beni russi congelati:

Ha avvertito i paesi europei dal sequestrare beni russi congelati, definendolo "rapina diurna" che potrebbe minare la fiducia nell'area euro e nel sistema finanziario globale. Ha detto che la Russia difenderà i propri interessi in tribunale e cercherà giurisdizioni "indipendenti dalle decisioni politiche".

Economia e budget:

Putin ha detto che la crescita del PIL russo si attesta intorno all'1%, descrivendo il rallentamento come un compromesso deliberato per contenere l'inflazione, che secondo lui sarebbe scesa sotto il 6%. Ha indicato una crescita reale dei salari di circa il 4,5% e ha affermato che il deficit di bilancio e il debito pubblico della Russia rimanevano bassi secondo gli standard internazionali.

Tasse e tassi di interesse:

Ha difeso un aumento previsto dell'IVA come passo necessario per pareggiare il bilancio e ha affermato che la banca centrale sta agendo responsabilmente nel ridurre i tassi d'interesse con cautela per evitare di riaccendere l'inflazione. Nel complesso, Putin ha descritto la Russia come economicamente stabile, militarmente avanzante e aperta a negoziati, attribuendo la responsabilità della continuazione della guerra esclusivamente all'Ucraina e ai suoi alleati occidentali.

